Senadora Baldwin exige al Pentágono revelar informe del ataque iraní que dejó seis soldados muertos en Kuwait

La senadora demócrata Tammy Baldwin redobló la presión sobre el Pentágono y el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) para que hagan pública la investigación sobre el ataque con drones iraníes que el pasado 1 de marzo dejó seis militares estadounidenses muertos y decenas de heridos en la base de Port Shuaiba, Kuwait. En una carta dirigida al comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, la legisladora por Wisconsin solicitó la publicación inmediata de las conclusiones del informe, además de entregar al Congreso la investigación completa, la documentación que la sustenta y cualquier revisión clasificada relacionada con el ataque.

“Les solicito ahora que publiquen de inmediato los resultados de dicha investigación y que proporcionen al Congreso una copia completa de la misma, toda la documentación subyacente y cualquier revisión clasificada adicional del ataque”, escribió Baldwin. La petición surge después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que coordinaría con el mando militar la entrega de información adicional al Congreso sobre el caso.

The American people have a right to know what went wrong during the deadliest attack on U.S. troops so far in this illegal war in Iran. Our servicemembers and their families deserve some answers, and I’m fighting for them. https://t.co/khksDjKq1m — Sen. Tammy Baldwin (@SenatorBaldwin) August 5, 2026

Persisten dudas sobre la protección de las tropas

El ataque ocurrió apenas dos días después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con los reportes citados por la senadora, un dron iraní Shahed impactó una instalación temporal utilizada por militares estadounidenses en Port Shuaiba, donde estaban desplegados integrantes del 103.º Comando de Apoyo de la Reserva del Ejército.

Baldwin sostiene que existen interrogantes sobre la decisión de trasladar a los soldados desde Camp Arifjan, una instalación con mayores capacidades defensivas, hacia una base que, según testimonios de militares y reportes periodísticos, carecía de sistemas suficientes para enfrentar ataques con drones y misiles.

Durante la audiencia celebrada el 21 de julio, la legisladora cuestionó directamente a Hegseth por las versiones que apuntan a que fueron rechazadas solicitudes para reforzar las defensas aéreas y suministrar equipos médicos antes del ataque. El secretario negó que alguna petición hubiera sido rechazada, una afirmación que, según Baldwin, contradice los testimonios de soldados citados en investigaciones periodísticas.

Solicitan explicaciones sobre la atención médica

La senadora también pidió esclarecer por qué la asistencia médica militar no estuvo disponible de inmediato tras el ataque. Según los testimonios recogidos por diversos medios, varios heridos fueron trasladados a hospitales civiles de Kuwait debido a la ausencia de infraestructura médica militar cercana, mientras que algunos militares sostienen que mayores recursos médicos pudieron haber incrementado las posibilidades de supervivencia de al menos una de las víctimas.

“El Congreso y el pueblo estadounidense merecen respuestas claras sobre lo que sucedió el 1 de marzo y por qué las fuerzas armadas estadounidenses no pudieron proteger ni atender a nuestros soldados”, afirmó Baldwin. Entre las solicitudes enviadas al CENTCOM figura la publicación de las conclusiones de la investigación, la entrega de todos los documentos relacionados con el caso y una explicación detallada sobre las decisiones adoptadas en materia de inteligencia, defensa antiaérea y atención médica antes y después del ataque.

La senadora fijó el 18 de agosto como fecha límite para que el mando militar responda a las solicitudes, mientras continúa el escrutinio del Congreso sobre uno de los ataques más letales sufridos por tropas estadounidenses durante la guerra con Irán.

Sigue leyendo: