El Pentágono reporta sólo 14 militares estadounidenses muertos durante la guerra en contra de Irán

De acuerdo con un informe dado a conocer por el Pentágono, desde el 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump le declaró la guerra a Irán, únicamente 14 militares estadounidenses han perdido la vida a raíz del conflicto bélico.

La baja más reciente de la Armada fue el comandante Gabriel Edwards, oficial al mando del Escuadrón 5 de Combate Marítimo con Helicópteros (HSC), quien desapareció el 1 de julio mientras realizaba un vuelo sobre el Mar Arábigo.

Al parecer, el militar estadounidense se vio obligado a aterrizar de emergencia ante una falla detectada en el helicóptero MH-60S Seahawk que tripulaba.

A partir de ese momento, se organizó una operación de más de 100 horas de búsqueda y rescate en un área de más de 14,000 millas cuadradas.

Aunque tres tripulantes que también viajaban en el helicóptero fueron rescatados, el militar señalado continúa desaparecido y, desde el 5 de julio, culminaron las labores de rastreo dando por hecho que perdió la vida.

Las tropas iranís se mantienen en pie de guerra y, a medida que la guerra con Estados Unidos se prolongue, podrían causarle más bajas de las reportadas hasta el momento. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

De manera desglosada, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señala que seis de sus soldados murieron en un ataque efectuado con drones iraníes en un centro de mando en Kuwait.

Otra media docena de militares estadunidenses perdió la vida durante un accidente de un avión cisterna KC-135 ocurrido en Irak; en tanto que uno más falleció tras resultar herido en un ataque mientras estaba destinado en Arabia Saudita.

Al no ser una operación que hasta el momento haya implicado el ingreso terrestre de tropas en territorio iraní, la ofensiva del Centcom se ha limitado a efectuar bombardeos en puntos considerados áreas de trabajo de la milicia rival.

A pesar de ello, se reportan 400 militares estadounidenses heridos durante los cuatro meses que lleva la guerra en Medio Oriente entre bombardeos y periodos temporales de alto al fuego.

A medida que la guerra se ha prolongado, cobra fuerza la posibilidad de que, ante la renuencia del gobierno de Teherán de firmar un acuerdo donde garantice renunciar de manera definitiva a su programa nuclear y la apertura permanente del estrecho de Ormuz a la navegación, una segunda fase del conflicto haría prácticamente obligatoria la puesta en marcha de una operación terrestre donde muy probablemente la cantidad de bajas para ambas naciones sería mayor.

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