CENTCOM intensifica ataques contra Irán para debilitar su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó este domingo una nueva serie de ataques contra objetivos militares en Irán como parte de una ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump, con el propósito de reducir la capacidad de las fuerzas iraníes para amenazar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de petróleo y gas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las operaciones comenzaron durante la tarde y fueron autorizadas para “seguir mermando” la capacidad ofensiva de Irán, luego de que un buque mercante con bandera de Chipre fuera atacado mientras navegaba por el estrecho. El incidente provocó un incendio a bordo y dejó a un tripulante desaparecido.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, los bombardeos forman parte de una campaña dirigida contra infraestructura utilizada por las fuerzas iraníes para lanzar ataques contra embarcaciones civiles y comerciales que cruzan la vía marítima.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian? — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Washington busca garantizar la navegación mientras aumenta la tensión regional

Según información del CENTCOM, las fuerzas estadounidenses han atacado alrededor de 140 objetivos militares desde el inicio de la ofensiva, incluyendo sistemas de misiles, instalaciones de drones, depósitos de municiones, embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria, centros de comunicaciones y posiciones de vigilancia costera.

Un funcionario estadounidense, citado bajo condición de anonimato, señaló que las operaciones buscan reducir la capacidad de Irán para afectar la seguridad del transporte marítimo internacional en la región. En respuesta, medios oficiales iraníes informaron sobre explosiones en las inmediaciones de la isla de Qeshm, así como en Bandar Abás y Hajiabad.

Autoridades locales indicaron que varios proyectiles impactaron instalaciones militares sin que se reportaran víctimas. La nueva escalada ocurre mientras Washington y Teherán mantienen un acuerdo provisional de 60 días con el objetivo de negociar un arreglo permanente al conflicto. Sin embargo, las hostilidades se han intensificado tras los recientes enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz.

En una entrevista con NBC, el presidente Trump aseguró que la ruta marítima continúa abierta al comercio internacional, pese a que Irán había anunciado previamente el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”. El mandatario reiteró que las operaciones militares buscan proteger la libertad de navegación y responder a las acciones atribuidas a las fuerzas iraníes en una de las zonas estratégicas más importantes para el suministro energético mundial.

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