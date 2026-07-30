Demócratas exigen al Pentágono explicar fallas tras ataque iraní que dejó militares muertos

Un grupo de legisladores demócratas intensificó la presión sobre el Pentágono al exigir explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el ataque con un dron iraní que dejó seis militares estadounidenses muertos y decenas de heridos en Kuwait, al considerar que pudieron existir fallas en la protección de las tropas y en la respuesta médica posterior.

En una carta enviada este miércoles al secretario de Defensa, Pete Hegseth, los congresistas solicitaron información detallada sobre la preparación de las fuerzas desplegadas en Port Shuaiba, Kuwait, donde el 1 de marzo, apenas un día después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un dron impactó un centro de operaciones militares.

Los seis soldados fallecidos, integrantes de la Reserva del Ejército y adscritos al 103.º Comando de Apoyo Expedicionario, con sede en Des Moines, Iowa, se convirtieron en las primeras bajas estadounidenses del conflicto.

“Mientras usted y el presidente Donald Trump continúan poniendo en riesgo la vida de los militares en esta guerra temeraria, el pueblo estadounidense merece respuestas sobre si estaban adecuadamente preparados para proteger a los militares de ataques iraníes y brindarles la atención que necesitaban”, escribieron los legisladores en la misiva dirigida a Hegseth.

El Departamento de Guerra declinó hacer comentarios sobre el contenido de la carta y señaló que responderá “directamente a los autores” de la solicitud.

Los congresistas sostienen que el Pentágono aún no ha entregado al Congreso los resultados de la investigación interna del Ejército sobre el ataque, pese a solicitudes previas de información.

Además, aseguran que existen reportes según los cuales el personal destacado en Port Shuaiba había solicitado antes del ataque mayores recursos médicos y sistemas de defensa contra drones, peticiones que presuntamente no fueron atendidas.

La carta también cuestiona la atención brindada a los heridos. Los legisladores afirman que algunos militares enfrentaron retrasos en su evacuación y en el acceso a tratamientos especializados, incluidos estudios para diagnosticar lesiones cerebrales traumáticas.

Entre las 23 preguntas dirigidas al secretario Hegseth figuran solicitudes para conocer qué sistemas de protección existían antes del ataque, cuántos militares resultaron lesionados durante la campaña contra Irán, cómo fueron clasificadas las bajas y cuándo se hará pública la investigación completa del Ejército. Los legisladores fijaron como fecha límite el 12 de agosto para recibir una respuesta.

La exigencia de explicaciones se suma a investigaciones abiertas desde abril por senadores y representantes demócratas, quienes ya habían expresado dudas sobre las condiciones de seguridad en la base de Kuwait.

Mientras los republicanos han respaldado mayoritariamente la estrategia del presidente Donald Trump, legisladores demócratas han cuestionado tanto la legalidad de la intervención como el costo humano de la campaña y la preparación de las fuerzas desplegadas en la región.

Ahora, la muerte de los seis reservistas ha reavivado ese debate y colocado bajo escrutinio la gestión del secretario Hegseth. Los legisladores insisten en que esclarecer lo ocurrido no solo permitirá determinar si hubo errores evitables, sino también reforzar la protección de los más de 50,000 militares estadounidenses que permanecen desplegados en Medio Oriente frente a la amenaza de nuevos ataques con drones y misiles iraníes.

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