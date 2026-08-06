Cómo eres cuando estás de mal humor, según tu signo de zodiaco

Todos hemos tenido días en los que la paciencia desaparece, las emociones están a flor de piel y cualquier pequeño detalle puede detonar una mala reacción.

Aunque el mal humor forma parte de la experiencia humana, la astrología sostiene que cada signo del zodiaco expresa este estado emocional de una manera diferente, influenciado por sus rasgos de personalidad.

Mientras algunos signos explotan de inmediato y expresan todo lo que sienten, otros prefieren guardar silencio, alejarse o refugiarse en actividades que les ayuden a recuperar el equilibrio.

Conocer estas características puede ser útil para comprender mejor a quienes nos rodean y saber cuándo es conveniente dar espacio o brindar apoyo.

De acuerdo con interpretaciones astrológicas inspiradas en especialistas del tema, así se comporta cada signo cuando atraviesa un momento de mal humor.

Cabe recordar que estas descripciones forman parte de las creencias de la astrología y no cuentan con respaldo científico.

Aries

El mal humor de Aries es imposible de ocultar. Cuando algo lo molesta, reacciona de forma inmediata y puede elevar el tono de voz o expresar su frustración con intensidad.

Aunque sus explosiones suelen ser breves, durante ese tiempo es recomendable darle espacio para que recupere la calma.

Tauro

Tauro rara vez pierde el control de manera impulsiva. Cuando atraviesa un mal momento prefiere aislarse y consentirse.

Disfrutar de una buena comida, hacer compras o dedicar tiempo a sus pasatiempos favoritos suele ayudarle a recuperar el buen ánimo.

Géminis

Cuando Géminis está de malas se vuelve inquieto e impulsivo al hablar. Puede decir cosas sin pensar y herir a quienes lo rodean.

Sin embargo, una vez que reconoce su error, acostumbra ofrecer disculpas sinceras y tratar de reparar el daño.

Cáncer

Cáncer es conocido por experimentar cambios emocionales con frecuencia. Cuando está de mal humor no suele hacer escenas; simplemente guarda silencio, adopta una expresión seria y deja claro que necesita permanecer solo hasta sentirse mejor.

Leo

Leo no oculta su descontento. Le gusta expresar con claridad qué le molesta y busca que quienes lo rodean comprendan su situación.

En ocasiones puede exagerar sus emociones, esperando recibir apoyo o comprensión de los demás.

Virgo

Virgo normalmente analiza todo con detalle, pero cuando está de mal humor su sentido crítico puede intensificarse.

Sus comentarios pueden resultar especialmente duros, aunque después suele reconocer sus excesos y ofrecer una explicación acompañada de disculpas.

Libra

Libra evita la confrontación incluso cuando está molesto. En lugar de discutir, puede recurrir al sarcasmo o retirarse discretamente de la situación para evitar que el conflicto aumente.

Escorpio

Escorpio es uno de los signos más reservados. Cuando algo le afecta, prefiere desaparecer por un tiempo antes que expresar lo que siente.

Buscará cualquier pretexto para aislarse y regresará cuando considere que ha recuperado el equilibrio.

Sagitario

El mal humor de Sagitario puede manifestarse mediante un carácter explosivo y palabras impulsivas.

Aunque sus estallidos no suelen durar demasiado, durante ese tiempo puede decir cosas que lastimen a las personas cercanas.

Capricornio

Capricornio detesta las interrupciones cuando está concentrado en sus responsabilidades. Si algo altera su rutina, puede mostrarse distante, serio y pesimista.

Su actitud transmite tensión hasta que logra recuperar el control de la situación.

Acuario

Cuando Acuario enfrenta emociones negativas suele experimentar ansiedad e incomodidad.

No siempre sabe cómo expresar lo que siente, por lo que puede mostrarse nervioso o actuar de manera impredecible mientras intenta procesar sus emociones.

Piscis

Piscis vive el mal humor con mucha intensidad emocional. Puede llorar, desesperarse o expresar abiertamente su frustración.

También tiende a sentirse incomprendido y necesita tiempo a solas para recuperar la tranquilidad antes de volver a interactuar con los demás.

Sigue leyendo:

• Las mujeres de estos 3 signos del zodiaco siempre ganan una discusión, según la astrología

• Los signos del zodiaco que dicen las palabras más hirientes cuando se enojan

• Los 5 signos más insensibles del zodiaco: descubre por qué son así