¿Cuánta RAM necesitas realmente en 2026? La respuesta ya no es tan sencilla

Si últimamente sientes que tu equipo se queda corto con apenas unas pestañas abiertas, no estás exagerando. La memoria RAM se ha convertido en el componente más comentado del año, y no precisamente por buenas razones. Entre la escasez global de chips, la subida de precios que según analistas como Jefferies podría llegar hasta el 80% en 2026, y los bandazos de compañías como Microsoft en sus propias recomendaciones oficiales, elegir cuánta memoria poner en tu próximo equipo se ha vuelto un pequeño dolor de cabeza.

Vamos a intentar aclararlo sin caer en el clásico “compra 32 GB y ya” ni en el extremo contrario de “con 16 GB sobra para todo”. La realidad, como casi siempre en tecnología, está llena de matices.

El volantazo de Microsoft que dejó a todos con dudas

A principios de abril, Microsoft publicó un documento de soporte donde recomendaba 32 GB de RAM como la configuración ideal para jugar en Windows 11 sin preocuparte de absolutamente nada. La empresa incluso detallaba que 16 GB era apenas un “punto de partida práctico” y que ampliar a 32 GB tenía sentido si además usabas Discord o herramientas de streaming mientras jugabas.

El problema es que esa recomendación llegó justo cuando los precios de la memoria empezaban a dispararse por la escasez de chips. La reacción no se hizo esperar y las críticas en foros y redes fueron inmediatas. Apenas unos días después, Microsoft eliminó el documento sin dar ninguna explicación oficial.

Lo curioso es que, en paralelo, la propia compañía lanzó nuevos equipos Surface con solo 8 GB de RAM, mientras seguía promocionando 16 GB como la base para sus PC Copilot+. Es decir, un mensaje bastante contradictorio para quien intenta tomar una decisión de compra informada. Microsoft también anunció optimizaciones en Windows 11 para que el sistema consuma menos memoria de aquí a finales de 2026, una forma indirecta de admitir que pedir más RAM a los usuarios en plena crisis de precios no era el mejor momento.

Entonces, ¿qué configuración te conviene según tu uso real?

Aquí es donde conviene dejar de pensar en blanco o negro. No existe una cifra mágica que sirva para todos, porque tu perfil de uso pesa más que cualquier recomendación genérica. Lo que sí queda claro tras revisar varias guías especializadas es que la ventana de “lo suficiente” se movió hacia arriba respecto a hace apenas un par de años.

Para tareas cotidianas como navegar, usar Office, videollamadas o ver contenido en streaming, 8 GB todavía funcionan en equipos de entrada, aunque ya no es la experiencia más cómoda del mundo. Si eres de los que mantiene decenas de pestañas abiertas en el navegador, usa aplicaciones tipo Teams de fondo y haces multitarea real, 16 GB se han convertido en el nuevo mínimo de supervivencia, no en el estándar recomendado. Para gaming estándar sin complicaciones adicionales, 16 GB siguen siendo el punto de partida razonable según varias tiendas y analistas de hardware.

Ahora bien, si tu equipo también funciona como estación de streaming, editas video en 4K, trabajas con Photoshop en proyectos grandes o simplemente quieres que tu máquina aguante varios años sin quedarse corta, 32 GB es la opción que te da margen real para despreocuparte, tal como planteaba originalmente Microsoft antes de borrar el documento. Para desarrolladores que usan máquinas virtuales o contenedores, o creadores que trabajan con video pesado de forma profesional, la conversación ya se mueve hacia los 64 GB.

Por qué el precio complica todavía más la decisión

Aquí está el detalle que cambia todo el panorama. Con la crisis de memoria golpeando fuerte, un kit de 32 GB de DDR5 que costaba alrededor de $80 dólares hace apenas un año podría llegar a superar los $500 dólares hacia finales de 2026 según proyecciones de Jefferies.

Esto significa que la decisión ya no depende solo de cuánto rendimiento quieres, sino de cuánto estás dispuesto a pagar por ese margen extra. La recomendación más sensata en este contexto es priorizar 16 GB si tu presupuesto es ajustado y tu uso es moderado, pero reservar el salto a 32 GB para cuando realmente tu flujo de trabajo lo exija, ya sea gaming exigente, edición creativa o multitarea pesada.

Al final, la mejor configuración de RAM en 2026 no es una cifra fija sino un equilibrio entre lo que haces con tu equipo, cuánto tiempo esperas que te dure y cuánto puedes gastar hoy en un componente cuyo precio sigue siendo, por ahora, bastante impredecible.

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