Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 7 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 7 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.13 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.83 y 16.83 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.13 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.78 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia habitual y cotizó este día en negativo. Tras permanecer la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 450.33 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 57.93 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.13 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.78 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 450.33 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 57.93 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.