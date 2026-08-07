David Bisbal rompe el silencio sobre el abrupto final de “Operación Triunfo Estados Unidos”

David Bisbal, jurado del reality “Operación Triunfo Estados Unidos”, se pronunció por primera vez sobre el final adelantado de la competencia de canto, transmitida por la señal de Telemundo.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Ave María” reaccionó a los comentarios que el público emitió sobre el adelanto de la gran final del reality, programada para este 10 de agosto, a solo un mes de su estreno.

La conversación al respecto se abrió en la sección de comentarios de una publicación en la que David Bisbal hizo una recolección de los mejores momentos vividos durante su estancia en Colombia durante las últimas semanas, resaltando la calidez de su gente y los rincones que visitó junto a su familia.

“Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso. Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí”, detalló en su post.

Sin embargo, hubo un usuario que señaló el motivo de su corta estancia en el país latinoamericano: “Que pena que haya sido un fracaso el programa pero el formato, con tantos cambios, no acababa de cuajar“, escribió.

El artista nacido en Almería, España no dudó en responder a esta aseveración con una dosis de sinceridad ante la situación. “Seguro que en algún momento podré hablar de este proyecto. Lo bueno es que los muchachos y las muchachas cantan espectacular y que si siguen trabajando, ¿por qué no? Cumplirán su sueño antes o después”, detalló.

Para cerrar su mensaje, David Bisbal se dijo emocionado de conocer quién será el gran ganador de esta edición: “También tengo muchas ganas de vivir la semifinal y la final este próximo fin de semana”, recalcó.

Minutos después de esta interacción, el cantante multipremiado decidió añadir un segundo mensaje en su publicación. Allí evitó hacer mención del debate que se generó en redes sociales tras el adelanto de la final de “Operación Triunfo Estados Unidos”, pero sí destacó los momentos mágicos vividos durante el rodaje.

“Después de tantas semanas de trabajo con Operación Triunfo, por fin llegamos a la semifinal y a la final. Han sido días muy intensos, de muchísima ilusión y de conocer personas maravillosas”, comentó. “Pero también he tenido la suerte de volver a disfrutar de una tierra a la que hacía mucho tiempo que no volvía”.

Será el próximo 10 de agosto cuando “Operación Triunfo Estados Unidos” verá alzarse como gran ganador de la competencia de canto a uno de los 16 participantes. Tan solo un día después, el 11 de agosto, arrancará la quinta temporada de “Top Chef VIP”, en punto de las 7pm/6c por la señal de Telemundo.

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