La comunidad salvadoreña en Los Ángeles celebra su día con un festival lleno de cultura, comida y tradición 

La comunidad salvadoreña se reunió este sábado para conmemorar el Día del Salvadoreño en Estados Unidos, una celebración que reconoce y honra las tradiciones, la cultura y las contribuciones de todos los salvadoreños que consideran Los Ángeles su segundo hogar.

El 6 de agosto fue declarado el Día del Salvadoreño en Estados Unidos mediante una resolución aprobada por el Congreso el 18 de julio de 2006. Sin embargo, la iniciativa nació en Los Ángeles en 1999 con el propósito de reconocer el aporte de la comunidad salvadoreña y preservar sus tradiciones culturales.

Este sábado, la cultura salvadoreña estaba presente en cada rincón del evento. Crédito: Janette Villafana

“Hoy no solo nos reunimos como comunidad, sino también como portadores de una historia viva, de una identidad que transcienda fronteras y generaciones”, dijo la directora ejecutiva de UNICOMDES USA, Wendy Carolina Villalta, al dar la bienvenida a la comunidad. “Nuestro lema de este año es la herencia cultural salvadoreña; es un llamado y un recordatorio de que debemos asegurarnos de que los jóvenes sean los responsables de seguir nuestra cultura e impulsarlos a ser los guardianes de ella”.

Este año, la celebración marca más de 27 años de historia; cada edición reúne a miles de personas para disfrutar de sus raíces, su culturales, su gastronomía y decenas de actividades familiares.

Madre e hija posan para una foto en la que disfrutan del festival evento en el bulevar Venice de L.A.

Crédito: Janette Villafana

Preservar la cultura en tiempos difíciles

Ese sábado, la cultura salvadoreña estaba presente en cada rincón del evento: en el aroma de las pupusas recién hechas, en el sonido de la música tradicional y en el vestuario de los asistentes, quienes lucían con orgullo los colores azul y blanco, los mismos de su querida bandera. Y no es una sorpresa ver la cantidad de salvadoreños que atiende el evento cada año, ya que en Los Ángeles la población de salvadoreños es de más de 200,000 personas.

“Los Ángeles es el lugar donde más salvadoreños hay fuera de nuestras fronteras, y la ciudad siempre ha sido, desde los 80, el hogar de muchos salvadoreños”, dijo Alejandro Letona, el cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, antes de cortar la cinta que daría inicio a las celebraciones. “Y es importante mantener viva la cultura, pero más que eso, transmitir nuestras raíces y tradiciones a las nuevas generaciones de salvadoreños que nacen acá en los Estados Unidos”.

Una vendedora sirve un plato en su puesto de pupusas y comidas tradicionales de El Salvador durante el Día del Salvadoreño.

Crédito: Janette Villafana

Entre el grupo de participantes estaba Lyanne Gabriel Hernández, una de las danzantes que abrieron la ceremonia con un bello baile folclórico tradicional de El Salvador. La muchacha de 34 años dijo que, para ella, también es muy importante impulsar a las generaciones, como la suya y otras, a sentirse orgullosos de su lugar de origen.

“Yo creo que, como primera generación nacida en los Estados Unidos, es mi responsabilidad practicar, preservar y honrar mi cultura”, dijo Hernández mientras lucía su vestuario y llevaba flores azules y blancas. “Especialmente en tiempos como los de hoy, donde ser latino para unos es señal de ser una persona mala, ahorita somos un punto de mira para la inmigración”.

“Pero es importante no perder nuestro orgullo de dónde venimos, porque eso es lo que nos hace especiales”, agregó.

El baile tradicional se hizo presente. Crédito: Janette Villafana

El año pasado, el festival no se pudo realizar, ya que las redadas de inmigración causaron pánico entre la comunidad, por lo que varios eventos públicos se cancelaron por seguridad. Aunque las redadas migratorias no han cesado en la ciudad, no han ocurrido con tanta frecuencia como el verano pasado, lo que ayudó a que sí se realizara el festival este año.

“Creo que es fácil ver que todavía muchos estamos moviéndonos con precaución, pero siento que tenemos mucho poder como comunidad y estar con toda esta gente me hace sentir segura”, dijo Hernández.

La comunidad disfruta de una cumbia interpretada por la cantante Marisol Estrada.

Crédito: Janette Villafana

De generación en generación

Al recorrer el festival, se podía observar a la comunidad disfrutando de unas ricas pupusas, coronándolas con una montaña de curtido y salsa al gusto. Otros se refrescaban con un fresco tradicional de ensalada, una bebida que contiene diferentes frutas y puede calmar cualquier calor del día. Mientras otros tomaban la pista y bailaban al ritmo de varias cantantes como Marisol Estrada y Gigi Escobar.

Una de las muchas familias que asistieron al festival fue la de un señor que prefirió no compartir su nombre, pero se alegró de poder hablar de su amor por su país y de lo especial que este festival es para él y su familia. Él, su hija y su esposa iban vestidos con camisetas de El Salvador y llevaban consigo su banderita salvadoreña.

Una familia disfruta de las pupusas. Crédito: Janette Villafana

“La comida es nuestra parte favorita; nuestra primera ronda fue unos frescos de ensalada, chorizos y una pupusa gigante, pero apenas empezamos”, dijo el papá, con una sonrisa en el rostro. “Estamos disfrutando del día y, como padres, trajimos a nuestra hija porque tratamos de inculcarle todo lo que es la cultura salvadoreña, y este evento ya es tradición para nosotros”.

Para muchos participantes, el evento también representa una oportunidad para mantener vivas las tradiciones salvadoreñas, aun después de emigrar a los Estados Unidos.

“Ahora es un día muy especial; yo estoy demasiado orgullosa de ser salvadoreña. Como puede ver, practico el baile tradicional”, dijo Julia Aguirre, una de las integrantes del grupo Ballet Folklórico Manantial. “Hay muchos que no pueden regresar a nuestro país; este día también es para ellos, para sentirnos un poco más cerca de nuestra tierra, para sentirnos unidos y orgullosos de ser salvadoreños”.

Crédito: Janette Villafana

El festival que fue organizado por UNICOMDES USA (Unidad de Comunidades de El Salvador) consta de dos días de diversión y celebración que se extienden hasta el domingo 9 de agosto en el bulevar Venice.

Si visitas el evento, puedes esperar comida tradicional, juegos para los niños y bailes tradicionales, presentados por grupos como el Ballet Folklórico Manantial y el Ballet Folklórico Pipiles. También podrás encontrar artesanos que venden productos de El Salvador.

Vicky Hernández, del grupo Ballet Folclórico Manantial, baila en el escenario del festival del Día del Salvadoreño 2026. Crédito: Janette Villafana

“Vengan a disfrutar de todo lo que El Salvador tiene para ofrecerles, esto no solo es para la comunidad salvadoreña, sino que también invitamos a toda otra gente a que venga y conozca y conecte con nuestra gente y nuestra cultura”, dijo Villalta.