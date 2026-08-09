Un estudiante de 14 años es acusado de fabricar armas y planear un robo en Florida

Un estudiante de 14 años de Florida enfrenta múltiples cargos como adulto después de que las autoridades encontraran tres armas de fabricación casera, municiones y componentes sospechosos de explosivos en su habitación, durante una investigación que comenzó por una alerta sobre una conversación entre dos alumnos.

El caso involucra a dos estudiantes de Switzerland Point Middle School, en el condado de St. Johns, quienes, según las autoridades, habrían conversado sobre un supuesto plan para cometer un robo utilizando un arma de fuego.

El adolescente identificado como Julian Davis, de 14 años, fue acusado como adulto por varios delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. Además, él y otro estudiante de 13 años enfrentan cargos por conspiración para cometer un robo con un arma de fuego.

El sheriff del condado de St. Johns, Robert Hardwick, aseguró que la investigación permitió a las autoridades intervenir antes de que ocurriera un hecho más grave.

“Creemos que evitamos una tragedia”, afirmó Hardwick durante una conferencia de prensa.

Una alerta inició la investigación

La investigación comenzó a finales de abril, cuando el distrito escolar del condado de St. Johns recibió información sobre una supuesta conversación amenazante entre los dos estudiantes.

De acuerdo con un informe policial, la alerta incluía un video de una conversación que ambos adolescentes habrían mantenido el 16 de abril a través de la aplicación Telegram.

Las autoridades sostienen que en esa conversación los jóvenes habrían discutido un plan para robar a una persona a punta de pistola y posteriormente dividirse el dinero obtenido.

El supuesto objetivo del robo no fue identificado. Según los investigadores, el plan contemplaba cometer el asalto detrás de una tienda de comestibles.

La conversación también contenía, según el informe, fotografías y videos relacionados con municiones, componentes de tubos, bridas plásticas y una botella transparente que contenía un líquido amarillo desconocido.

El recipiente estaba envuelto en cinta adhesiva y tenía lo que las autoridades describieron como una mecha adherida a uno de sus lados.

La información llevó a los investigadores a ampliar la pesquisa y posteriormente ejecutar un registro en la vivienda de Davis.

Hallaron tres armas fabricadas en casa

Durante el registro, las autoridades encontraron tres armas de fabricación casera, municiones y bridas plásticas que, según el informe, habían sido modificadas para funcionar como esposas.

Dos de las armas eran escopetas y, durante las pruebas realizadas por los investigadores, ambas lograron expulsar un proyectil.

La tercera arma, descrita como una pistola, no funcionó durante la prueba.

Los investigadores también encontraron otros objetos considerados preocupantes, entre ellos componentes que podrían estar relacionados con explosivos y notas manuscritas que representaban la construcción de armas de fuego.

En la habitación también había un chaleco táctico con dibujos relacionados con la supremacía blanca.

Hardwick señaló además que los investigadores encontraron otros elementos que, según su descripción, eran indicativos de una ideología asociada con la supremacía blanca.

Entre ellos estaba el libro The Great Replacement.

Las autoridades investigaron las actividades digitales del adolescente

La investigación también incluyó un análisis forense de la actividad digital de Davis que, según Hardwick, se remontó hasta dos años atrás.

El sheriff afirmó que los investigadores encontraron indicios de que el adolescente estaba “obsesionado” con tiroteos masivos y apuñalamientos.

Hardwick sostuvo que esos hallazgos hicieron que el caso fuera considerado más amplio que el supuesto intento de robo que inicialmente motivó la investigación.

“Esto es un panorama mucho más grande que simplemente el robo de esa persona”, afirmó el sheriff.

Las autoridades no proporcionaron, en la información suministrada, detalles adicionales sobre las conversaciones o actividades específicas que sustentaron esa conclusión.

Ambos adolescentes fueron arrestados

Davis y su amigo de 13 años fueron arrestados como parte de una investigación que las autoridades calificaron de “compleja”.

El estudiante de 14 años permanece detenido y ya se había declarado no culpable de los cargos iniciales. Está previsto que vuelva a comparecer ante un juez el próximo mes, después de que esta semana se presentaran cargos adicionales.

El adolescente de 13 años permaneció durante 21 días bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil de Florida y posteriormente fue puesto en libertad.

Las autoridades no han identificado públicamente al menor porque no ha sido acusado como adulto.

Ambos estudiantes tienen prohibido regresar al distrito escolar de St. Johns.

Las autoridades escolares aclararon que no existía una amenaza directa contra Switzerland Point Middle School.

La alerta fue recibida a través de FortifyFL

La información que permitió iniciar la investigación llegó mediante FortifyFL, una plataforma destinada a recibir de manera anónima denuncias relacionadas con actividades sospechosas y posibles amenazas que involucren a menores.

El sistema fue creado después del tiroteo masivo ocurrido en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

El caso fue presentado públicamente por autoridades locales y federales el viernes, varios meses después de que comenzara la investigación.

Hardwick calificó los hechos como un caso “atroz” y aseguró que las autoridades buscarán que ambos adolescentes respondan por los cargos que enfrentan.

“Queremos asegurarnos de que estos dos individuos rindan cuentas”, dijo el sheriff.

La investigación continúa mientras Davis permanece bajo custodia y las autoridades avanzan con los procedimientos judiciales correspondientes.

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