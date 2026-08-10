El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 10 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se espera escasa nubosidad con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas variarán entre los 82 y los 91 grados Fahrenheit (28 y 33 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 58%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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