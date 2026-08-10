Horóscopo de hoy para Leo del 10 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Como buen león, sueles mostrarte fuerte, poderoso e invencible, pero hoy aflorará tu lado más vulnerable. Será momento de dar un paso al costado. Aunque recibas invitaciones tentadoras, tu alma te pedirá recogimiento. Sumérgete en tu mundo interior y evita perseguir ilusiones imposibles.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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