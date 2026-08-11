7 objetos que dan mala suerte y podrías tenerlos en tu propia casa

Si alguna vez has sentido que la mala suerte te persigue o que últimamente nada parece salir como esperabas, debes revisar tu casa.

De acuerdo con algunas tradiciones y supersticiones, ciertos objetos que tenemos dentro de casa podrían estar relacionados simbólicamente con energías negativas o con un flujo de energía poco favorable.

El Feng Shui, una antigua práctica china que busca armonizar los espacios, presta especial atención a la distribución, el estado y la orientación de determinados elementos del hogar.

A esto se suman creencias populares que consideran que algunos objetos deteriorados, rotos o asociados con situaciones negativas pueden atraer mala suerte.

Si tienes alguno de estos objetos en casa, puedes verlo como una oportunidad para ordenar, reparar o renovar tu espacio.

¿Qué objetos pueden atraer la mala suerte según las supersticiones?

Desde calendarios antiguos hasta relojes que dejaron de funcionar, existen diversos elementos que han adquirido significados negativos a través de los años.

Conoce cuáles son y qué representa cada uno dentro de estas creencias, según el portal Esoterismos.

1. Un calendario viejo

Guardar un calendario de años anteriores puede parecer completamente inofensivo, pero algunas supersticiones lo consideran un símbolo poco favorable.

La tradición sostiene que tener expuesto un calendario con una fecha incorrecta representa simbólicamente el paso del tiempo y puede asociarse con estancamiento o pérdida de oportunidades.

Incluso existe la creencia de que conservar calendarios antiguos podría relacionarse con una vida más corta.

Por ello, cambiar el calendario cada año también puede interpretarse como una manera simbólica de cerrar una etapa y comenzar otra.

2. Un reloj parado

Un reloj que lleva mucho tiempo sin funcionar es otro de los objetos relacionados con la mala suerte en algunas tradiciones.

La explicación simbólica es sencilla: si el reloj está detenido, representa que el tiempo también se ha detenido.

En ciertas creencias chinas, mantener un reloj parado dentro del hogar puede considerarse un signo desfavorable.

Repararlo o retirarlo puede ser una forma de renovar el ambiente y eliminar objetos que ya no cumplen ninguna función.

3. Una escoba desgastada

La escoba representa la limpieza del hogar, por lo que algunas supersticiones consideran importante mantenerla en buen estado.

Una escoba vieja, rota o excesivamente desgastada puede asociarse simbólicamente con dificultades económicas y falta de renovación.

Cambiarla cuando ya no funciona correctamente puede ser, simplemente, una buena manera de mantener la casa limpia y ordenada.

4. Fotografías de desastres naturales

Las imágenes que representan destrucción, inundaciones, incendios, tormentas u otros desastres naturales también aparecen en algunas listas de objetos considerados poco favorables para el hogar.

La razón está relacionada con la energía simbólica que transmiten estas escenas.

Colocar constantemente imágenes asociadas con destrucción puede crear, según estas creencias, un ambiente pesado o negativo.

Si buscas un espacio más relajante, sustituirlas por imágenes de naturaleza, paisajes o momentos agradables puede contribuir a crear una atmósfera visual más positiva.

5. Figuras rotas

Una figura rota, incluso cuando ha sido reparada, es considerada por algunas supersticiones como un símbolo de ruptura.

La interpretación sostiene que mantener objetos dañados dentro del hogar puede representar problemas, pérdidas o situaciones que necesitan ser solucionadas.

Desde esta perspectiva, reparar aquello que tiene arreglo o retirar lo que ya no puede utilizarse ayuda a renovar el espacio.

6. Anillos de boda antes de casarse

En este caso, la creencia está relacionada principalmente con algunas tradiciones griegas.

No significa que los anillos de boda traigan mala suerte, sino que existen supersticiones sobre utilizarlos o probarlos antes de la ceremonia.

También se ha considerado desfavorable comprar determinados anillos relacionados con el compromiso y la boda el mismo día.

Estas costumbres forman parte de tradiciones culturales específicas y no representan una regla universal.

7. Una puerta negra mal orientada

El color y la orientación de las puertas tienen importancia dentro del Feng Shui.

Una de las creencias más conocidas señala que una puerta negra puede tener diferentes significados dependiendo de hacia dónde esté orientada.

Según esta tradición, una puerta negra que mira hacia el norte puede considerarse favorable, mientras que una orientada hacia el sur, este u oeste podría asociarse con energías menos positivas.

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