El ganador de la primera temporada de “Operación Triunfo Estados Unidos” es Wandy

“Operación Triunfo” culminó con su primera temporada y Wandy coronó su experiencia con este proyecto llevándose los $100,000 dólares que corresponden al premio del primer lugar. Así mismo, el talentoso dominicano también se hizo acreedor de un contrato con Universal Music Latino y GTS para impulsar su carrera artística.

El resto de lugares quedaron conformados de la siguiente manera: Karol obtuvo el segundo lugar, Lalah el tercero, Leslie el cuarto y Frankie el quinto, completando así el grupo de finalistas de esta temporada.

La competencia contó con un jurado integrado por David Bisbal, Ana Bárbara y Ximena Sariñana, mientras que Erika Ender fungió como directora de la Academia. La conductora de esta primera temporada fue Natalia Téllez.

La contienda musical de esta temporada no fue sencilla y aunque logró cautivar a buena parte del público hispano, aún hay muchos puntos que necesitan mejorarse si es que la cadena está interesada en una segunda edición de este proyecto.

¡La historia de Wandy!

Wandy, cantante dominicano de 23 años radicado en Nueva York, creció en un hogar humilde en República Dominicana, donde su abuela despertó su amor por la música al llevarlo a cantar en la iglesia.

Tras recorrer el mundo como integrante de una orquesta, hoy dirige el coro de su iglesia mientras persigue su sueño artístico. Su carisma, personalidad y crecimiento constante lo consolidaron como uno de los talentos más prometedores de “Operación Triunfo Estados Unidos”.

El programa estuvo bajo la supervisión de Adrián Santucho, vicepresidente sénior de Contenido No Guionado, junto a los productores ejecutivos José Luis Romero, Luciano Cardinali y Fernando Lorente.

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