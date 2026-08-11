Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 11 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Al relacionarte con tu pareja o alguien especial, el pasado podría hacerse presente. La convivencia requerirá acuerdos concretos, pero también predisposición para comprender el punto de vista del otro. El cariño, el respeto y la paciencia serán la base de un vínculo estable y duradero.

Horóscopo de amor para Capricornio

Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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