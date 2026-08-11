Horóscopo de hoy para Sagitario del 11 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Te costará dejarte llevar por completo en la intimidad. Verás la sexualidad no solo desde lo físico, sino también desde una dimensión emocional. Estarás más atento a lo que implica exponerte. La entrega será para ti un acto profundo, que requiere conciencia y cuidado.

Horóscopo de amor para Sagitario

Por mucho tiempo has dejado sin hacer las cosas que te prometiste a ti mismo. No lo dudes más, empieza a disfrutar la vida al máximo. Empezando una relación, visitando a un amigo o a tu pareja, existe gente interesante cerca que espera a ser descubierta y tu autoconfianza hace que parezcas aún más atractivo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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