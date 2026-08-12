Adolescente es detenido tras la muerte de su madre y hermano en una vivienda de Massachusetts

Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles después de que su madre y su hermano de 14 años fueran encontrados muertos en la vivienda familiar en Acton, Massachusetts, en un caso que las autoridades investigan como un doble homicidio.

Arjun Aravind fue localizado y puesto bajo custodia en Wayland, Massachusetts, horas después de que las autoridades difundieran su nombre y solicitaran ayuda para encontrarlo.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, calificó el caso como una “tragedia indescriptible” durante una conferencia de prensa.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa de muerte de las víctimas.

El padre pidió a la policía verificar el estado de la familia

La investigación comenzó el martes por la noche, cuando el padre del adolescente llamó a la policía para solicitar una revisión del bienestar de su familia.

Según Ryan, el hombre explicó que no podía comunicarse con las personas que se encontraban dentro de la vivienda y que un tutor había acudido a la casa, pero tampoco había podido entrar.

Los agentes acudieron entonces a la residencia familiar.

En el interior encontraron a la madre del adolescente, Sudha Benkatesan, y a su hijo de 14 años, Siddharth Aravind, ambos con signos evidentes de haber sufrido algún tipo de trauma.

Ryan señaló que las autoridades todavía no habían determinado oficialmente la forma en que murieron.

La policía tampoco ha divulgado detalles sobre las lesiones de las víctimas.

Los investigadores revisan las búsquedas realizadas en internet

Durante la investigación, las autoridades encontraron indicios que ahora están siendo analizados para determinar qué ocurrió antes de las muertes.

Ryan afirmó que Aravind habría mostrado previamente “comportamientos preocupantes”, entre ellos el uso de internet y de ChatGPT para realizar búsquedas relacionadas con el asesinato de miembros de su familia.

De acuerdo con la fiscal, el adolescente también habría utilizado la herramienta de inteligencia artificial para crear fantasías, historias y personajes con elementos de ficción gótica que, según los investigadores, aparentemente estaban relacionados con amenazas hacia su familia.

Las autoridades no han presentado públicamente detalles adicionales sobre esas búsquedas ni han establecido, a partir de ellas, una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

La investigación continúa para determinar qué relación tuvieron esos contenidos con las muertes.

La cronología previa a los hallazgos

Los investigadores también trabajan para establecer una cronología precisa de las horas previas al descubrimiento de los cuerpos.

Ryan señaló que Benkatesan fue vista con vida por última vez alrededor de las 7:00 a. m. del martes, cuando su esposo salió de la vivienda.

El hermano de 14 años acudió posteriormente a una instalación recreativa alrededor de las 9:00 a. m. y regresó a la casa poco después del mediodía.

Horas más tarde, el padre solicitó la intervención policial después de no poder comunicarse con los integrantes de su familia.

La revisión de las cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos y otros elementos de la vivienda forma parte de las diligencias que realizan los investigadores.

La policía asegura que no existe una amenaza para la comunidad

Después de la detención de Aravind, las autoridades insistieron en que no existe una amenaza activa para los residentes de Acton.

El jefe de la Policía de Acton, Douglas Sturniolo, enfatizó que el caso parece estar relacionado con la vivienda familiar y que los investigadores no consideran que exista un peligro permanente para la comunidad.

Aravind fue detenido en Wayland, una localidad situada aproximadamente a 15 millas de Acton.

Las autoridades no han informado públicamente cuáles serán los cargos específicos que enfrentará el adolescente ni han detallado cuándo comparecerá ante un tribunal.

La investigación permanece abierta.

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