EE.UU. sentenció al narcotraficante colombiano “Titi Iguarán” a 25 años de prisión

El narcotraficante colombiano conocido como “Titi Iguarán” fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por conspirar para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense, informó el Departamento de Justicia.

José Ramiro Cárdenas-Iguarán, de 47 años, se había declarado culpable en noviembre de 2025.

Según documentos judiciales, Cárdenas comenzó su actividad criminal entre 15 y 20 años antes de su detención en 2021, cuando se dedicaba a robar a otros narcotraficantes.

Con el tiempo, pasó a colaborar con otros traficantes en operaciones de transporte marítimo de drogas y posteriormente se convirtió en el líder de su propia organización, según los documentos.

Extraditado Alias El “Titi” Iguaran, capo del Narcotrafico que operaba con rutas desde la Alta Guajira rumbo a EEUU. Su base de Operaciones era Valledupar y la población de El Molino, La Guajira. Participaba activamente en campaña políticas en Albania, El Molino y otros? pic.twitter.com/7ZRw01zqIW — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) March 14, 2025

En agosto de 2017, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en aguas internacionales un buque de bandera togolesa en el que viajaban nueve personas y se encontraron 1,500 kilogramos de cocaína.

Cárdenas-Iguarán reconoció su participación en la planificación y logística de esa operación de drogas, y también admitió haber transportado cocaína para otros narcotraficantes y haber colocado hasta 650 kilogramos de su propia droga en cargamentos destinados al tráfico internacional.

Asumió igualmente responsabilidad por un cargamento de cocaína incautado en República Dominicana y por otra carga destinada a Puerto Rico.

La investigación estuvo a cargo de autoridades estadounidenses y de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.

Con información de EFE.

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