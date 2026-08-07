Ciudadano mexicano se declaró culpable en EE.UU. de lavar más de $1.9 millones de dólares provenientes del narco

Un ciudadano mexicano se declaró culpable por su participación en la recaudación de más de $1.9 millones provenientes del narcotráfico en Estados Unidos y su posterior envío a México mediante criptomonedas o transferencias bancarias.

Según documentos judiciales, Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, quien residía en México al momento de su arresto, se desempeñaba como intermediario financiero en una organización que conspiraba con narcotraficantes para lavar dinero en México.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Gordiano Valenzuela organizó personalmente el lavado de $1.9 millones de dólares provenientes de la venta de drogas y utilizó una red de cómplices para recoger el dinero en todo Estados Unidos.

Tras la entrega del efectivo, proporcionaba instrucciones para la transferencia de esos fondos mediante criptomonedas o transferencias bancarias y luego recibía una comisión, es decir, un porcentaje del dinero lavado con éxito.

Gordiano Valenzuela se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

La División de Campo de Detroit de la DEA y la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Detroit investigaron el caso, trabajando en estrecha colaboración con las oficinas de la DEA en Austin y Lexington, con la asistencia de la División de Operaciones Especiales de la DEA y las oficinas de la DEA en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio.

Este procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y procesar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones.

Sigue leyendo:

– Empresario mexicano que lavaba dinero en EE.UU. contrató a agentes federales encubiertos pensando que eran sicarios.

– Narcotraficante chino se declaró culpable en EE.UU. de traficar cocaína y lavar más de 22 millones de dólares para el CJNG.