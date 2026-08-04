Empresario mexicano que lavaba dinero en EE.UU. contrató a agentes federales encubiertos pensando que eran sicarios

Un ciudadano mexicano residente en San Diego fue arrestado en Miami en relación con un plan de asesinato por encargo debido a una deuda impaga, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Marcos Arturo Kleiman Trollán, de 40 años, fue arrestado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos luego de que los investigadores afirmaran que contrató a un sicario para asesinar a un hombre que le debía dinero.

Kleiman, quien era residente permanente legal de Estados Unidos, operaba una empresa de servicios financieros registrada, MoneyFlip LLC, que ofrecía servicios de cambio de divisas transfronterizos.

Kleiman fue identificado como presunto lavador de dinero durante una investigación en curso sobre empresas de servicios financieros en los condados de San Diego e Imperial, según indicó el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa.

Anteriormente, era propietario y operaba su empresa de servicios financieros bajo el nombre de MXN Financial LLC, que operaba como mayorista internacional de divisas y casa de cambio.

Los investigadores sospechan que Kleiman utilizó su negocio para realizar transacciones de divisas transfronterizas que eludían los requisitos de declaración de la ley federal y para blanquear dinero procedente de la venta de drogas, canalizado a través de empresas de servicios monetarios en la frontera.

Agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional, haciéndose pasar por narcotraficantes, contactaron con Kleiman en febrero de 2026 para pedirle que convirtiera dólares estadounidenses, supuestamente procedentes de la venta de drogas, en criptomonedas, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Kleiman indicó que conocía el origen del dinero.

“Denme los detalles principales. Necesito saber si… lo que tienen es dinero limpio o sucio”, habría dicho Kleiman a los agentes. “No me asusto, tío”.

Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió su contraseña con los agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional, lo que les permitió comunicarse de forma encubierta escribiendo mensajes en la carpeta de borradores de la cuenta en lugar de enviar correos electrónicos, según el Departamento de Justicia. Durante estas conversaciones, Kleiman habría preguntado a los agentes encubiertos si podían ayudarle a recuperar una deuda impaga de un empresario mexicano y asesinarlo.

Según los informes, Kleiman les dijo a los agentes que pagaría $40,000 dólares por secuestrar y asesinar al hombre, comenzando con dos pagos iniciales de $5,000 dólares en efectivo.

Kleiman realizó un depósito de $5,000 dólares en efectivo a uno de los agentes en San Diego en mayo, según el comunicado de prensa. El segundo depósito se acordó a principios de julio, después de que uno de los agentes encubiertos le dijera que la víctima sería abandonada muerta al costado de la carretera, pagara o no la deuda.

Los agentes le mostraron a Kleiman tres fotografías y un video que supuestamente mostraban a la “víctima” después de haber sido capturada, torturada y asesinada. Una de las fotografías mostraba a un hombre tendido en un campo con una pancarta blanca cubriendo su cuerpo que decía: “Por ser rata”.

Uno de los agentes le dijo a Kleiman que debían cobrar. Según el comunicado del Departamento de Justicia, Kleiman organizó el pago de los $30,000 dólares restantes del servicio de asesinato por encargo, tanto en efectivo como a la billetera de criptomonedas de un agente encubierto.

En total, Kleiman convirtió aproximadamente $750,000 dólares estadounidenses en criptomonedas, que finalmente fueron transferidas a la billetera de criptomonedas de un agente encubierto, según el comunicado del Departamento de Justicia. Kleiman cobró una comisión del 10% por estas transacciones.

La administración Trump ha adoptado una postura firme contra este tipo de negocios en la frontera entre Estados Unidos y México, sometiéndolos a un mayor escrutinio y a requisitos de información más estrictos para combatir el lavado de dinero de los cárteles.

Sin embargo, algunos propietarios de empresas de servicios financieros afirman que los nuevos requisitos son demasiado onerosos. La investigación sobre Kleiman formó parte de una colaboración interinstitucional que incluyó al Servicio de Impuestos Internos, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina del Sheriff del Condado de Imperial y el Departamento de Policía de Brawley, entre otros.

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