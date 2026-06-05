EE.UU. sentenció al líder de una célula criminal vinculada al CJNG en Carolina del Norte

Un ciudadano mexicano de 26 años fue sentenciado a más de 21 años de prisión federal por liderar una célula de narcotráfico en el área de Charlotte vinculada a un importante cártel mexicano, según anunciaron los fiscales.

Elián René Fabián Valladolid recibió una sentencia de 262 meses por conspiración para distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina. Será deportado tras cumplir su condena.

Entre 2022 y 2023, Valladolid lideró una célula local de una organización de narcotráfico con vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, según consta en documentos judiciales.

Valladolid supervisaba las actividades de distribución de drogas y reclutaba a otros miembros para la organización.

Agentes federales descubrieron que la operación utilizaba almacenes en Charlotte como depósitos. Durante un allanamiento a uno de los almacenes, los investigadores incautaron varios kilogramos de metanfetamina, heroína y fentanilo, junto con equipo para el procesamiento de drogas, incluyendo balanzas, una prensa y sustancias para adulterarlas.

La conspiración de narcotráfico involucró 9.6 kilogramos de metanfetamina, 2.7 kilogramos de fentanilo, 1.9 kilogramos de heroína y 648 gramos de cocaína, según informaron los fiscales.

“Este caso es un ejemplo de los muchos que demuestran que nuestro enfoque en los cárteles y sus organizaciones de narcotráfico asociadas está dando resultados”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Estamos infiltrando estas organizaciones y desmantelándolas desde la cima”.

Valladolid recibió una sentencia agravada debido a su rol de liderazgo en la organización. El caso fue procesado por la oficina de Charlotte de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte como parte de un grupo de trabajo federal que se centra en organizaciones criminales transnacionales.

La investigación involucró a múltiples agencias policiales federales, estatales y locales que trabajan para desmantelar la red de narcotráfico con base en México que opera en las Carolinas.

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