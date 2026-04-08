EE.UU. sentenció a mexicano que cruzó la frontera con 1.4 millones de dólares en cocaína

Un ciudadano mexicano de 24 años con visa B1/B2 cumplirá 48 meses de prisión federal por posesión de cocaína con intención de distribuirla, según informó el fiscal federal interino John G.E. Marck.

El juez federal de distrito, Drew B. Tipton, sentenció a Roberto Ferral-Sánchez luego de que este se declarara culpable de los cargos el 25 de noviembre de 2025. Dado que Ferral-Sánchez no es ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento.

De acuerdo con un comunicado, el 14 de septiembre de 2025, Ferral-Sánchez se acercó al carril principal del puesto fronterizo de Hidalgo conduciendo un Chevrolet Cruze. Las autoridades lo remitieron para una inspección más exhaustiva, donde una radiografía reveló anomalías en los paneles laterales inferiores del vehículo.

Las autoridades retiraron el panel trasero y descubrieron dos compartimentos ocultos, modificados posteriormente, que contenían 16 paquetes sellados y marcados. Los paquetes dieron positivo por cocaína, con un peso aproximado de 18.7 kilogramos y un valor estimado en el mercado negro de 1.4 millones de dólares.

Durante la audiencia, el tribunal señaló que Ferral-Sánchez no era un miembro de menor rango de la organización, dada la cantidad de narcóticos involucrados, y añadió que el tráfico de drogas a través de una frontera internacional es una función crítica y arriesgada del narcotráfico.

Ferral-Sánchez permanece bajo custodia a la espera de su traslado a un centro penitenciario federal, cuya ubicación se determinará próximamente.

Sigue leyendo:

– Erick Valencia “El 85”, cofundador del CJNG, se declara culpable de narcotráfico en corte federal.

– El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset renunció a un juicio rápido en EE.UU.