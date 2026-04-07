Erick Valencia “El 85”, cofundador del CJNG, se declara culpable de narcotráfico en corte federal

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, identificado como cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable ante una corte federal en Washington de cargos relacionados con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en un caso que forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por desarticular a organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con documentos judiciales, Valencia Salazar, de 49 años, admitió su responsabilidad en una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el objetivo de importarla ilegalmente al país. La declaración de culpabilidad evita que el acusado enfrente un juicio, luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

El juez federal James Boasberg aceptó la declaración durante una audiencia, en la que se formalizó el cambio de postura legal del acusado. La sentencia fue programada para el próximo 31 de julio, y Valencia enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.

𝐂𝐨-𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐂𝐉𝐍𝐆 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐫𝐮𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐲

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Trayectoria criminal y acusaciones

Según el Departamento de Justicia, Valencia Salazar desempeñó un papel clave en la fundación y expansión del CJNG, organización con base en México que fue designada como grupo terrorista extranjero por el gobierno estadounidense en febrero de 2025. Las autoridades lo señalan como responsable de coordinar envíos de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, así como de participar en actos de violencia para consolidar el control del cártel.

Antes de la creación del CJNG, el acusado formó parte del Cártel del Milenio, donde presuntamente facilitó armas de alto poder, como fusiles AK-47 y AR-15, a grupos armados vinculados al narcotráfico. Estas acciones, de acuerdo con las investigaciones, contribuyeron al envío sistemático de cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses destacaron que el CJNG ha sido una de las organizaciones criminales más violentas, involucrada no solo en el tráfico de cocaína, sino también de metanfetaminas y fentanilo, además de generar inestabilidad en diversas regiones de México.

Valencia Salazar fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, tras ser detenido previamente en México en 2022. Su entrega formó parte de un operativo más amplio en el que autoridades mexicanas trasladaron a decenas de presuntos narcotraficantes bajo acuerdos de cooperación bilateral.

El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y forma parte de una estrategia federal para perseguir a líderes de alto nivel dentro de los cárteles. La sentencia final dependerá de la evaluación judicial de diversos factores, incluyendo las directrices federales y los términos del acuerdo alcanzado con la fiscalía.

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