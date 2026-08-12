Hombre de Nevada es acusado de intentar matar a una mujer con un martillo

Un hombre de Nevada fue arrestado después de que una mujer denunciara que había sido golpeada varias veces con un martillo dentro de una vivienda en Spring Creek, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Elko.

David Pedersen, de 39 años, enfrenta varios cargos, incluido uno por intento de asesinato, según las autoridades.

La mujer llamó a los servicios de emergencia el lunes y afirmó que Pedersen la había golpeado repetidamente con un martillo.

Tras recibir la llamada, los agentes fueron enviados a una residencia de Spring Creek ante un reporte de violencia doméstica.

Las autoridades identificaron a Pedersen como el presunto agresor basándose, entre otros elementos, en contactos previos con el hombre.

Agentes ingresaron a la vivienda para poner a salvo a la víctima

Cuando los agentes llegaron a la propiedad, pudieron observar desde una ventana el lugar donde se encontraba Pedersen dentro de la vivienda.

Debido a las lesiones que presentaba la mujer, los agentes decidieron ingresar por la fuerza al domicilio.

Los oficiales lograron sacar a la víctima de la vivienda y ponerla a salvo. La mujer y su bebé fueron entregados posteriormente a personal médico para recibir atención.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la gravedad de las lesiones de la mujer ni informaron sobre el estado médico del bebé.

El sospechoso se atrincheró en una habitación

Después de que otros agentes acudieran al lugar, integrantes del equipo SWAT de la Oficina del Sheriff del Condado de Elko comenzaron a darle órdenes verbales a Pedersen.

El hombre se encontraba atrincherado dentro de una habitación de la vivienda.

Tras recibir las instrucciones de los agentes, Pedersen finalmente salió voluntariamente de la habitación y fue detenido sin que se registraran nuevos incidentes.

La Oficina del Sheriff no informó sobre otras personas heridas durante el operativo.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades reúnen evidencia sobre el presunto ataque y las circunstancias que llevaron al enfrentamiento.

Pedersen enfrenta múltiples cargos, incluido intento de asesinato, aunque las autoridades no han proporcionado en la información disponible el listado completo de las acusaciones.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?