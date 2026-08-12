La Casa Blanca implantó un récord Guinness durante los festejos del 4 de julio

Los festejos del 4 de julio superaron las expectativas del presidente Donald Trump de organizar un evento para ser recordado durante muchos años, pues la celebración del día en que se conmemoraron 250 años de la fundación del país echó mano de un magistral espectáculo de pirotecnia, gracias al cual se implantó un récord Guinness.

La Casa Blanca señaló que el “mayor espectáculo de fuegos artificiales” visto en Estados Unidos para iluminar el cielo nocturno de Washington con diferentes matices de color se convirtió en algo nunca antes visto, pues implicó el lanzamiento de 840,537 fuegos de artificio.

A través de un comunicado, Danielle Álvarez, portavoz de Freedom 250, elogió el esmero de Pyoreotecnico, empresa encargada de montar el espectáculo y de pasó agradeció el reconocimiento otorgado por la empresa global Guinness World Records.

“Transformó el cielo de la capital de la nación en un deslumbrante homenaje a los 250 años de libertad estadounidense.

Este récord es un reflejo del inmenso orgullo con el que el pueblo estadounidense afrontó este hito (el de su fundación). Cada uno de esos 840,000 fuegos fue un homenaje a las generaciones que nos precedieron y un recordatorio de que nuestros mejores capítulos están aún por llegar”, indica la misiva.

El cielo de Washington se iluminó gracias al magistral trabajo de miles de fuegos pirotécnicos lanzados el pasado 4 de julio. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Cabe señalar que Freedom 250, alianza público-privada creada por la administración de Donald Trump para organizar y patrocinar eventos conmemorativos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, se ha visto rodeada de polémica.

A pesar de haber programado una nutrida agenda de eventos conmemorativos para efectuarse en la capital de la nación, algunos tuvieron que reajustarse o hasta cancelarse, pues algunas de las celebridades invitadas a participar después optaron por negarse a hacerlo al sentirse utilizados con un propósito político.

De cualquier manera, los simpatizantes del Partido Republicano se dieron a la tarea de congregarse en eventos como la Gran Feria Estatal efectuada en el National Mall de Washington, D.C.

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