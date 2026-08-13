Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 13 al 17 de agosto

Jueves 13

Reyna Tropical y Helado Negro en el Ford

Reyna Tropical y Helado Negro se reunieron para escribir un tema. Pero la reunión inspiró más y más canciones, hasta que terminaron un álbum juntos, “Helado Tropical”. Estos artistas de música indie lo presentarán en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles) hoy jueves 13 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes: https://www.theford.com/

Foto: Evan Benally Atwood

Santana en el Hollywood Bowl

Carlos Santana y The Doobie Brothers ofrecerán un concierto en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Santana presentará su fusión de rock, blues y ritmos latinos, mientras que The Doobie su rock clásico con toques de funk y pop. Hoy jueves 13 de agosto a las 7 pm. Boletos desde $160. Informes: https://www.ticketmaster.com/

Crédito: Cortesía

On the Red Carpet en el Grammy Museum

El museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) agregó piezas de las ediciones 50, 67 y 68 de los premios Grammy a la exhibición On The Red Carpet. Entre ellas se encuentran prendas que usaron Addison Rae, Amy Winehouse, Billie Eilish, Doechii, Sabrina Carpenter y Taylor Swift. Termina en la primavera de 2027. Boletos desde $15. Informes: https://grammymuseum.org/

Foto: Grammy Museum

Viernes 14

Karol G en el SoFi

La estrella del reguetón, Karol G, está de gira con Viajando por el mundo tropitour, y llegará por tres noches al estadio SoFi (1001 S. Stadium Dr., Inglewood). Elena Rose estará como telonera. Del viernes 14 al domingo 16 de agosto a las 7 pm. Boletos desde $162. Informes: https://www.ticketmaster.com/

Crédito: Rob Grabowski/Invision | AP

Bollywood en The Music Center

La última sesión de la serie Dance DTLA, que se realiza en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) tendrá como tema la danza de Bollywood, bajo la instrucción de Achinta S. McDaniel. Amenizarán los DJ Sandeep Kumar y Dholnation. Viernes 14 de agosto de 7 a 11 pm. Evento gratuito. Informes: https://www.musiccenter.org/

Melanie Martínez en el Kia

La actriz y cantautora de música pop de ascendencia puertorriqueña y dominicana, Melanie Martínez, ofrecerá un show en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) como parte de su gira Hades: The Sacrifice. Estará como invitada Isabel LaRosa. Viernes 14 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $113. Informes: https://www.ticketmaster.com/

Foto: Archivo

Sábado 15

Gala en el Musco Center

Grupo folclórico Relámpago del Cielo, una de las agrupaciones más longevas en operación y una de las organizaciones mexicanas sin fines de lucro más grandes del país, celebrará su 50 aniversario con una gala en el Musco Center for the Arts (One University Dr., Orange) de la universidad Chapman. Con presentaciones de este ballet y del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar. Sábado 15 de agosto a las 7:30 pm. Boletos desde $48. Informes: https://www.chapman.edu/

Foto: Cortesía

Festival Natsumatsuri en el museo japonés

Presentaciones culturales japonesas americanas, música, danza, creación de artesanías y diversión es lo que ofrece el Festival Familiar Natsumatsuri 2026 que patrocina el Japanese American National Museum y que se efectuará en el Terasaki Budokan (249 S. Los Angeles St., Los Angeles), en Little Tokyo. Sábado 15 de agosto de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes: https://www.janm.org/

Día familiar en el Autry

La serie Family Fun Day, en el Autry Museum (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) presenta una función de títeres con la compañía Bob Baker Marionettes. Sábado 15 de agosto de 10 am a 2 pm. Para todas la edades. Boletos desde $9; es necesario hacer reservación. Informes: https://theautry.org/

Lunes 17

Ponyo en el Academy

La premiada película animada Ponyo, de los estudios Ghibli, se proyectará en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de la muestra Ponyo, que expone cómo se realizó esta cinta. Lunes 17 y miércoles 19 de agosto a las 2:30 pm. Boletos $5. Informes: https://www.academymuseum.org/