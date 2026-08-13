El gobierno de Trump cumple 15 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera

La administración del presidente Donald Trump anunció que, hasta el jueves, se habían cumplido 15 meses consecutivos sin una sola liberación en la frontera.

La oficina del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que las detenciones diarias en la frontera han disminuido un 94% en comparación con la administración del expresidente Joe Biden y se encuentran en el nivel más bajo registrado en 30 años.

“Un mes más, los resultados son claros: la agenda de seguridad fronteriza del presidente Trump está restableciendo el orden y priorizando la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró Mullin en un comunicado.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue enfocado en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar la frontera y garantizar la rápida deportación de quienes ingresan ilegalmente al país. Gracias al sólido liderazgo del presidente Trump, contamos con la frontera más segura de la historia“, agregó.

Mientras tanto, las incautaciones de contrabando en la frontera durante julio fueron un 26% superiores a las registradas bajo la administración Biden, con la confiscación de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) también contribuyó a la aplicación de las políticas arancelarias de Trump, identificando $23,000 millones de dólares en aranceles para su recaudación solo en julio.

“Una política clara, una aplicación rigurosa y un personal dedicado en primera línea están dando resultados en nuestras fronteras”, declaró el comisionado de la CBP, Rodney Scott, en un comunicado.

“Con el apoyo del presidente Trump y el secretario Mullin, la CBP está protegiendo a nuestra nación contra los cruces ilegales, los individuos peligrosos y las drogas ilícitas, al tiempo que mantiene el flujo del comercio y los viajes legales. Estos resultados demuestran lo que es posible cuando la seguridad fronteriza se considera una prioridad nacional”, añadió.

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