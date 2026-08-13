El tiempo de hoy en Los Ángeles para este jueves 13 de agosto

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con nubes y claros durante toda la jornada. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:13 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:42 h. En total tendremos 13 horas de sol durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevén nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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