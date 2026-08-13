Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 agosto de 2026

En la intimidad experimentarás un verdadero renacer. Te sentirás profundamente estimado por tu amante y vivirás una conexión capaz de colmar tus deseos. Expresarás tu intensidad con total entrega, permitiendo que la pasión te transforme desde las fibras más profundas de tu ser.

Horóscopo de amor para Capricornio Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.