Miami: el tiempo para hoy jueves 13 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 13 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 23 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:58 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 91 grados Fahrenheit (28 y 33 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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