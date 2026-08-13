Perú y el FBI firman convenio contra el crimen transnacional

El jefe de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, confirmó la firma de un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

Arriola dijo que el convenio fue suscrito hace unos tres meses, durante el gobierno de transición que presidió José María Balcázar, para emprender estrategias contra la criminalidad “que no tiene fronteras”.

Sin ofrecer mayores detalles anunció que el ministro del Interior, César Astudillo, se reunirá este jueves con el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, para abordar estas estrategias, dirigidas a desarticular a las bandas extranjeras que operan en el país andino.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos señaló en la red social X que la firma del acuerdo entre el FBI y la Policía Nacional del Perú supone “un nuevo paso” en su “alianza para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante la cooperación y la investigación especializada”.

El convenio incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel de Estados Unidos, “consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses”.

Estados Unidos anunció el 29 de julio una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Keiko Fujimori, en una nueva señal de acercamiento de la administración de Donald Trump con gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado y defensa de intereses comunes.

Washington también anunció asistencia para reforzar el control fronterizo y penitenciario mediante herramientas biométricas, la donación de equipos de detección de explosivos para el aeropuerto internacional Jorge Chávez y el fortalecimiento de unidades especializadas de la PNP con apoyo del FBI y otras agencias estadounidenses.