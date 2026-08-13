Quién es “El Vikingo”, boxeador que entrenó en el gimnasio de “El Canelo” y terminó como extorsionador del CJNG

Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, pasó de una carrera como boxeador profesional a ser señalado por autoridades de Michoacán como presunto operador de una estructura criminal dedicada a la extorsión de productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares en la región de Uruapan.

El hombre, de 25 años, fue detenido el pasado 7 de agosto en la región de Uruapan, luego de que autoridades estatales le dieran seguimiento tras una reunión con productores de aguacate en la localidad de Tiamba.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la captura ocurrió en flagrancia y el detenido se encontraba acompañado de personas armadas.

Según los reportes oficiales citados por medios como El Universal, “El Vikingo” habría desempeñado funciones de enlace dentro de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificada como “Los R’s”.

Las autoridades también investigan su presunta cercanía con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, a quien ubican como uno de los integrantes de esa estructura criminal.

? De promesa del boxeo mexicano a presunto extorsionador del #CJNG, Cristian Martín Medina, “#ElVikingo”, fue detenido en Michoacán acusado de cobrar cuotas a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares.@Ces_Cabrera_ nos cuenta para #AlexEnMILENIO pic.twitter.com/KyBuTxQwvX — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) August 13, 2026

Del ring a las calles de Uruapan

Antes de ser señalado por las autoridades, Medina García desarrolló una carrera como boxeador profesional. De acuerdo con registros citados por las fuentes, comenzó a competir profesionalmente en junio de 2021 y disputó 12 combates, con un saldo de ocho victorias, tres derrotas y un empate.

Su trayectoria deportiva se desarrolló en Jalisco, donde entrenó en el gimnasio Boxeo Álvarez bajo la tutela de Rigoberto Álvarez, hermano del campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez. Incluso, existen imágenes que muestran a “El Vikingo” junto a Saúl y a Rigoberto Álvarez.

De acuerdo con el sitio Contramuro, la última pelea registrada de Medina García ocurrió en mayo de 2025, cuando perdió ante Alan García en San Diego, California.

Su carrera criminal

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, “El Vikingo” habría tenido entre sus principales funciones contactar a las víctimas, citarlas personalmente y realizar los cobros exigidos por la estructura criminal.

Entre los sectores afectados se encuentran productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares de la región de Uruapan. Las autoridades indicaron que el detenido se presentaba ante sus víctimas utilizando el alias de “El Vikingo”, nombre que también lleva tatuado en el pecho.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento. Las autoridades detectaron un vehículo con vidrios polarizados y siguieron sus movimientos hasta ubicar una reunión con productores aguacateros en la comunidad de Tiamba. Posteriormente se desplegó un operativo que permitió detenerlo.

Durante el arresto fueron incautados un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y dosis de metanfetamina.

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