Regreso a clases en Boyle Heights con emociones, cambios… y moscas

Contrario a lo que la compañía Lineage Logistics ha venido afirmando, la limpieza medioambiental en Boyle Heights no es buena, porque cientos de niños que regresaron este miércoles al kínder y la primaria Eastman tuvieron que caminar entre la inmundicia de moscas y alimentos podridos en las calles.

“Vivimos una situación difícil”, declaró Jorge Andrade, padre del pequeño George, de cinco años, durante su trayecto a la escuela. Andrade, quien ha vivido por dos décadas en Boyle Heights, tomó video y fotografías que mostraría al personal docente de la escuela para que tomen medidas por si los niños salieran a las áreas de recreo del plantel escolar.

Jorge Andrade, su esposa Delia Álvarez y el pequeño George, de cinco años, durante su trayecto al primer día del ciclo escolar en Boyle Heights.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

De igual forma, Edith Flores, originaria de Puebla, México, y madre de Jayden Flores, de seis años, dijo: “Me preocupa la mordedura de las moscas; pueden causar reacciones alérgicas severas en la piel de mi niño”.

La concentración de las moscas era evidente en la intersección de la avenida Union Pacific y la calle Eastman, donde carne de pollo en descomposición y cebollas podridas eran el alimento de los bichos.

Muy cerca de allí se encuentran las ruinas del almacén de alimentos congelados de Lineage, cuyo incendio dio lugar a una crisis de salud pública cuyos efectos aún se sienten en la comunidad de este vecindario netamente hispano.

Limpieza en 54 escuelas y descenso de la matrícula

Según una carta publicada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), se han implementado protocolos para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal ante los efectos del devastador incendio de junio en el almacén de Lineage Logistics.

La ​​carta de cinco páginas, dirigida a United Teachers Los Angeles (UTLA), responde a una misiva de dos páginas enviada el jueves por la presidenta del sindicato que representa a los docentes del distrito, en la que se formulan 14 solicitudes para garantizar la seguridad.

En su respuesta, el LAUSD proporcionó detalles sobre sus medidas de evaluación y señaló que su estrategia fue desarrollada por un equipo de científicos y expertos ambientales.

“El plan fue revisado con socios universitarios, consultores ambientales del sector privado y funcionarios de salud pública. Una vez que los resultados estén disponibles, los datos se compartirán con estos expertos para su revisión y también se publicarán. El distrito implementará medidas adicionales si fuera necesario”, indica la respuesta, en la que se añade que la ampliación de las labores de limpieza se centró en 54 escuelas ubicadas a menos de tres millas del almacén de Boyle Heights.

Alimentos podridos y moscas a escasos metros del kínder transicional y la primaria Eastman en Boyle Heights. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En las escuelas que recibieron una limpieza profunda, se instalaron purificadores de aire en todas las aulas y se reemplazaron los filtros de todos los sistemas de aire acondicionado.

El director de Salud y Seguridad Ambiental del LAUSD, Carlos Torres, declaró que su oficina ha liderado inspecciones y pruebas en todos los planteles y no ha encontrado evidencia de condiciones peligrosas que pudieran representar un riesgo para los estudiantes o el personal.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país detrás del de Nueva York, atiende a más de 370,000 estudiantes de siete ciudades distintas del condado, una cifra que representa aproximadamente la mitad de la matrícula registrada en 2018.

Para este ciclo escolar 2026-2027, la matrícula del LAUSD disminuyó aproximadamente un 4.5% , lo que equivale a casi 17,000 estudiantes menos.

Leticia Mirna y su hija Montserrat, en espera del autobús escolar de la Preparatoria Bravo Magnet. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Restricciones a dispositivos digitales en escuelas

Entre la alegría y el nerviosismo por el retorno a las aulas, los estudiantes angelinos comenzaron el ciclo escolar 2026-2027 sabiendo que el distrito implementará restricciones al uso de dispositivos digitales durante la jornada escolar.

En virtud de una política adoptada por la Junta de Educación en junio, se eliminará el uso de dispositivos digitales para los alumnos de educación temprana, kínder de transición, kínder y primer grado, salvo contadas excepciones.

Estas restricciones forman parte de una política más amplia del distrito destinada a reducir el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas en todos los niveles educativos.

“Durante la pandemia de COVID, los dispositivos de los estudiantes se convirtieron en un salvavidas necesario y, prácticamente de la noche a la mañana, se dejaron de lado los límites de tiempo frente a la pantalla para garantizar que cada niño tuviera acceso a la tecnología que necesitaba para seguir aprendiendo y mantenerse conectado con sus maestros y compañeros”, declaró Nick Melvoin, miembro de la junta.

“Nuestra tarea ahora es reajustar el enfoque, evaluar el papel de la tecnología educativa en el aula y equilibrar el acceso a dicha tecnología con los tipos de enseñanza e interacción que sabemos ayudan a los estudiantes a prosperar”.

Melvoin redactó la resolución para prohibir el uso de teléfonos móviles y reducir el tiempo frente a las pantallas durante la jornada escolar a fin de que los alumnos pudieran concentrarse en el aprendizaje.

Habrá excepciones para las evaluaciones exigidas por el distrito y el estado para los estudiantes inscritos en la Academia Virtual del LAUSD y para aquellos con necesidades especiales que requieran dispositivos relacionados a un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan 504.

Los alumnos comienzan el ciclo sabiendo que hay nuevas restricciones en el uso de dispositivos digitales. Foto de archivo. Crédito: Timothy D. Easley | AP

De la misma forma, el distrito bloqueará el acceso de los estudiantes a YouTube, redes sociales y plataformas de transmisión de video (streaming), a menos que un maestro autorice dicho acceso.

“Mi hija no usa mucho las redes sociales; se dedica mayormente a sus estudios”, le dijo a La Opinión Leticia Mirna, madre de Montserrat, una niña que cursará el noveno grado en Francisco Bravo Medical Magnet High School.

Asimismo, se informó que los estudiantes ya no recibirán automáticamente dispositivos digitales para llevar a casa, aunque las familias podrán solicitarlos.

La política anima a los maestros a asignar tareas que impliquen lectura, escritura, resolución de problemas, actividades prácticas y otras labores que puedan completarse sin necesidad de utilizar un dispositivo digital.

LAUSD: déficit multimillonario y despidos

Michael Fine, director ejecutivo del Equipo de Asistencia para la Gestión y Crisis Fiscal de California (FCMAT) para el LAUSD, ha determinado que el distrito escolar cuenta con un exceso de personal y se enfrenta a una grave crisis presupuestaria estructural de $3,600 millones de dólares derivada de compromisos laborales multimillonarios y de una matrícula en descenso.

En una crítica al LAUSD, Fine señaló que el distrito escolar asumió compromisos financieros por valor de aproximadamente $1,200 millones de dólares derivados de acuerdos laborales al tiempo que proyectaba déficits estructurales, lo que resultó en una infraestructura diseñada para una cantidad de alumnos muy superior a la que atiende actualmente.

“Tienen un exceso de personal considerable”, afirmó Fine. “Nuestro argumento es que deberían haber empezado hace unos años. Así, la reducción natural de la plantilla (por jubilaciones o renuncias) habría resuelto el problema por sí sola. No deberían salir a reemplazar a alguien cada vez que se marcha; deberían analizarlo bien antes de actuar”.

En febrero, la Junta Escolar del LAUSD autorizó el despido de 3,200 empleados no docentes, incluidos administradores y personal de las oficinas centrales, aunque al final solo se prescindió de 657 de ellos.

Sin embargo, al haber retrasado los recortes drásticos, el LAUSD se enfrenta ahora a una reducción de plantilla aún mayor. Su plan de solvencia contempla un total de 5,000 despidos entre 2027 y 2029, además de días de suspensión de empleo y sueldo, y modificaciones en las opciones de beneficios de salud para los empleados.

Estas medidas deberán negociarse con los poderosos sindicatos.

El problema de exceso de personal surgió en 2021, durante la pandemia de Covid-19, cuando el LAUSD utilizó fondos únicos de ayuda por la pandemia para contratar a 6,000 nuevos empleados. Dichos fondos vencieron en 2024, pero la gente siguió trabajando para el distrito.

Edith Flores, originaria de Puebla, México, prepara a su hijo Jayden Flores, de seis años, para su primer día de clases en Boyle Heights.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Reporte oficial del distrito escolar: escuelas seguras

La Oficina de Salud y Seguridad Ambiental (OEHS) del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles preparó un Informe de Evaluación Ambiental para resumir los muestreos de aire, polvo y suelo realizados en escuelas potencialmente afectadas por el incendio industrial de Lineage, Inc. ocurrido en junio de 2026 (incendio de Lineage) en los vecindarios de Boyle Heights y East Los Angeles, California.

Se detectó amoníaco en tres ubicaciones; sin embargo, la comparación con los datos regionales de calidad del aire del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) no indicó una situación persistente o generalizada que constituyera un riesgo para la salud.

No se detectó fluoruro de hidrógeno en ninguna de las muestras de aire.

Se detectó formaldehído tanto en muestras de interiores como en exteriores; su presencia es común en el aire interior debido a la emisión de gases procedentes de muebles y materiales de construcción. Las detecciones de formaldehído identificadas en esta evaluación no indican una fuente relacionada con el incendio.

Se detectaron plomo y manganeso en un número limitado de muestras de polvo recogidas mediante frotado (muestras de barrido). Las concentraciones de plomo detectadas se situaron por debajo de los niveles de acción normativa aplicables. Las concentraciones de manganeso detectadas también fueron bajas y no mostraron un patrón generalizado de deposición de metales que indicara una exposición significativa relacionada con el incendio.

Se detectó plomo en muestras de suelo de toda el área de evaluación; no obstante, solo en dos escuelas se identificaron concentraciones que superaban los niveles de cribado normativo aplicables, por lo que dichas escuelas serán objeto de una evaluación adicional. Las restantes detecciones aisladas de plomo no indican una deposición generalizada transportada por el viento ni una contaminación por plomo asociada al incendio de Lineage.

Con base en los resultados de esta evaluación ambiental, la OEHS concluyó que las escuelas evaluadas siguen siendo seguras para su ocupación y que el incendio Lineage no provocó contaminación residual generalizada ni generó condiciones en los planteles del LAUSD que representaran un riesgo para la salud de los estudiantes o del personal.

Las recomendaciones de la OEHS incluyen mantener la limpieza rutinaria y el mantenimiento de los filtros de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), utilizar purificadores de aire portátiles con filtros HEPA y de carbón activado según sea necesario, y limitar las actividades al aire libre si persisten olores perceptibles.

En aquellas escuelas donde se detectaron concentraciones elevadas de plomo en el suelo se restringirá el acceso a las zonas afectadas hasta que se complete una evaluación adicional y se determinen las medidas adecuadas.