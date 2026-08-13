WhatsApp estrenó Scam Alert, la nueva función que te avisa si un mensaje puede ser una estafa

WhatsApp quiere ponerle freno a uno de los problemas más molestos de la mensajería actual. La aplicación ha presentado Scam Alert, una función diseñada para detectar mensajes sospechosos y mostrar una advertencia dentro del chat antes de que el usuario tenga tiempo de contestar, compartir datos o caer en un enlace peligroso.

La herramienta todavía está en fase de pruebas limitadas, aunque su propuesta resulta especialmente interesante por un detalle clave. El análisis ocurre directamente en el teléfono, sin que el contenido de los mensajes se envíe a WhatsApp, Meta ni a servidores externos.

Scam Alert analiza mensajes sospechosos antes de que respondas

Las estafas por WhatsApp se han vuelto mucho más elaboradas. Ya no se limitan a los clásicos mensajes que prometen un premio imposible o piden reenviar un código recibido por SMS. Ahora pueden llegar en forma de falsas ofertas de empleo, supuestos avisos bancarios, oportunidades de inversión, paquetes retenidos y hasta conversaciones que intentan generar confianza durante días antes de pedir dinero.

En este escenario aparece Scam Alert. La función utiliza un modelo de aprendizaje automático que se descarga en el dispositivo y revisa localmente los mensajes entrantes de números que no estén guardados entre los contactos. Su misión consiste en reconocer patrones asociados a fraudes conocidos y, cuando encuentra señales preocupantes, muestra un aviso visible dentro de la conversación.

La idea es bastante sencilla y puede ahorrar muchos disgustos. Imagínate que recibes un mensaje de un número desconocido que dice que tu cuenta bancaria será bloqueada en pocos minutos y te exige pulsar un enlace. Antes de que respondas por impulso, WhatsApp podría desplegar una advertencia indicando que ese chat podría tratarse de una estafa.

El aviso no bloquea automáticamente la conversación ni toma decisiones por la persona. WhatsApp mantiene el control en manos del usuario, que puede bloquear al remitente, reportar el chat, seguir conversando o marcar ese contacto como confiable si considera que la alerta fue errónea. Además, la advertencia solo la ve quien recibe el mensaje, por lo que el remitente no sabrá que su contenido fue marcado como potencialmente sospechoso.

La privacidad sigue intacta en WhatsApp

La gran duda ante una función de este tipo es inevitable. Si WhatsApp detecta estafas, ¿significa que alguien está leyendo los chats? La respuesta de la compañía es clara. Los mensajes no salen del teléfono para ser clasificados.

Scam Alert funciona mediante procesamiento local. El modelo de inteligencia artificial y los datos del mensaje que examina permanecen almacenados en el propio dispositivo. WhatsApp asegura que el contenido no se envía automáticamente a Meta, WhatsApp ni a terceros, y tampoco se reporta una conversación sin que el usuario lo decida de forma explícita.

Este enfoque permite que la protección conviva con el cifrado de extremo a extremo, una de las principales características de WhatsApp. En términos simples, la app puede intentar identificar comportamientos sospechosos sin convertir las conversaciones privadas en información que viaje a un servidor para ser examinada.

Eso también reduce la preocupación por los falsos positivos. Un mensaje completamente legítimo podría activar una alerta si incluye frases, enlaces o patrones que el sistema relacione con estafas. Aun así, no habría motivo para alarmarse desde el punto de vista de la privacidad. Tu conversación continuará en tu teléfono y seguirá protegida, incluso cuando la función se equivoque.

La compañía también señala que Scam Alert es opcional. Cada persona podrá decidir si quiere activar esta capa extra de seguridad y podrá desactivarla cuando quiera. Este punto es importante porque algunos usuarios prefieren revisar por sí mismos cualquier comunicación entrante, mientras que otros agradecerán contar con una advertencia adicional ante mensajes inesperados.

Cuándo llegará Scam Alert a todos los usuarios

Por el momento, Scam Alert se encuentra en una etapa temprana de pruebas beta y su disponibilidad es limitada. WhatsApp todavía no ha confirmado una fecha para su lanzamiento general en Android y iPhone, así que tocará esperar a que la empresa evalúe el funcionamiento de la herramienta con usuarios reales.

La fase de prueba será decisiva para comprobar hasta qué punto el sistema acierta al identificar engaños sin llenar los chats de advertencias innecesarias. Detectar una estafa no siempre es tan fácil como encontrar una palabra sospechosa. Los ciberdelincuentes cambian su lenguaje, utilizan imágenes, se hacen pasar por familiares y aprovechan temas de actualidad para sonar convincentes.

Aun con esas limitaciones, Scam Alert apunta a convertirse en una de las novedades más útiles que WhatsApp prepara para la seguridad diaria. La función no sustituye el sentido común, especialmente cuando un desconocido pide códigos, dinero, contraseñas o datos personales. Lo que sí ofrece es una pausa valiosa en el momento más delicado de una posible estafa.

En una app donde millones de personas reciben mensajes de desconocidos cada día, una advertencia a tiempo puede marcar la diferencia. Scam Alert busca darte una señal antes de responder, sin sacrificar la privacidad de tus chats en el proceso.

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