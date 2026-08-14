Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Leo, este 14 de agosto de 2026 vas a necesitar cuidar mucho la manera en que reaccionas ante ciertas situaciones, porque podrías amanecer muy salsa y terminar el día sintiendo que hasta el aire te hizo el feo. No permitas que un cambio de planes, una respuesta que no esperabas o el comportamiento de una persona te mande directo al drama. Hay cosas que simplemente no están bajo tu control y desgastarte pensando en ellas será como querer planchar la ropa mientras todavía la traes puesta: nomás te vas a quemar.
Vienen noticias favorables relacionadas con trámites, documentos, solicitudes o asuntos que llevaban tiempo atorados. Algo que parecía caminar con las patas amarradas finalmente comenzará a moverse. Revisa fechas, mensajes y papeles antes de entregar cualquier cosa, porque un pequeño descuido podría retrasar lo que ya está prácticamente cocinado. No dejes todo para después pensando que alguien más te recordará tus pendientes; cada chango a su mecate y tú a cuidar lo tuyo.
En cuestiones de trabajo y dinero, se abre una oportunidad interesante. Si llevas tiempo considerando solicitar un aumento, negociar mejores condiciones, pedir un cambio que te beneficie o hacer valer el esfuerzo que has realizado, estos días podrías encontrar el momento indicado para hablar. Eso sí, llega con argumentos y resultados en la mano, no solamente con la cantaleta de que todo está muy caro, porque eso ya lo sabemos hasta en la tienda de la esquina. Haz notar tu trabajo sin minimizarte y tampoco quieras inflar el caldo cuando apenas trae dos verduras.
Mucho cuidado con los chismes laborales, porque alguien podría soltarte información falsa para medir tu reacción o hacerte hablar de más. No seas bocina de mercado repitiendo lo primero que escuches. Podrían querer involucrarte en un problema que ni siquiera empezó contigo. Si alguien llega con el clásico “no le digas a nadie, pero…”, desde ahí ya sabes que esa lengua viene más suelta que puerta de cantina.
También tendrás que aprender a guardar ciertos proyectos y asuntos personales. No toda persona que pregunta por tu vida lo hace porque desea verte bien. Hay quienes preguntan para comparar, otros para criticar y unos cuantos nomás porque no tienen novela propia y quieren entretenerse con la tuya. Antes de contar planes, problemas sentimentales o movimientos económicos, pregúntate qué tanto ha demostrado esa persona que merece conocerlos.
Una amistad del pasado podría buscar nuevamente contacto contigo después de que entre ustedes hubo distanciamiento, palabras pesadas o una situación donde sentiste que te dejaron como payaso de circo. Escucha si quieres escuchar, pero tampoco confundas una disculpa con boleto VIP para regresar a tu vida. Las segundas oportunidades se ganan con hechos. Si esa persona continúa justificando lo que hizo y pretende hacerte sentir culpable por haberte alejado, ahí tienes la respuesta que necesitabas.
En el amor, deja de querer adivinar lo que la otra persona siente. Si tienes pareja, una conversación concreta evitará que una tontería se convierta en pleito de tres capítulos. Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a mostrar interés de manera discreta, pero tendrás que distinguir entre quien realmente quiere conocerte y quien nomás anda viendo si pega el chicle.
Cuida también tu cuerpo. Molestias musculares, espalda cargada, piernas cansadas o algún movimiento mal hecho podrían recordarte que no eres muñeco de plástico. Descansa correctamente y no quieras demostrar fuerza haciendo algo que después te deje caminando como robot descompuesto.
Este 14 de agosto será para poner límites, exigir lo justo y dejar de explicar tus decisiones a quien no paga tus cuentas. No necesitas demostrarle a todo mundo de qué estás hecho; quien te conoce ya lo sabe y quien no, que saque ficha y espere turno.
Color del día: Dorado mostaza.
Frase del día: “No todo el que regresa merece entrada; algunos vuelven nomás para comprobar si todavía pueden hacer el mismo desmadre.”
VIRGO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Virgo, este 14 de agosto de 2026 vas a tener que entender que la vida sí ha sido generosa contigo, aunque algunas veces te dé por hacer inventario únicamente de tus desgracias y olvides todo lo que has logrado. Has salido de situaciones que en su momento jurabas que iban a acabar contigo y aquí sigues, más curtido o curtida y con suficientes experiencias para saber dónde sí meter las manos y dónde mejor ni tocarle porque quema.
El principal consejo para estos días es sencillo: no regreses voluntariamente al mismo problema del que tanto trabajo te costó salir. Podría presentarse una situación muy parecida a otra que viviste anteriormente, principalmente relacionada con decisiones personales o sentimentales. La diferencia será que ahora tendrás oportunidad de actuar distinto. Ya conoces las señales y sabes perfectamente cómo termina la película; no quieras comprar boleto otra vez nomás porque cambiaron el póster.
En cuestiones de amistades, se marca un distanciamiento importante. Un malentendido, una conversación sacada de contexto o una diferencia que llevaba tiempo guardándose podría provocar que una persona decida alejarse. No corras detrás de nadie rogando explicaciones. Si existe cariño verdadero, podrán sentarse a aclarar las cosas como gente adulta; pero si esa amistad utiliza cualquier pretexto para desaparecer, déjala ir con Dios y que encuentre sombra, porque tú tampoco eres centro de rehabilitación para gente indecisa.
Muchísimo cuidado con tu lengua porque estará más peligrosa que comadre con tres cafés encima. Podrías comentar algo pensando que no tiene importancia y terminar metiendo en problemas a una amistad. Hay información que te fue confiada y no te corresponde compartir, aunque te pregunten directamente. Aprende a decir “eso no me toca contarlo” y asunto arreglado. No necesitas tener opinión sobre absolutamente todo.
En la familia también podrían presentarse chismes, diferencias o pequeños bandos. Aquí será importantísimo mantenerte neutral. No permitas que quieran utilizarte como mensajero entre dos personas que tienen boca perfectamente funcional para hablarse. Si fulana está enojada con mengano, que fulana se lo diga a mengano; tú no eres servicio de paquetería emocional. Meterte podría provocar que al final ellos se reconcilien y tú quedes como el hocicón o la hocicona de la historia.
En el terreno del amor, si tienes pareja, presta mucha atención porque podría llegarle un comentario relacionado contigo. Tal vez sea información incompleta, exagerada o una situación vieja presentada como si hubiera sucedido ayer. No respondas desde el coraje ni quieras tapar el sol con un dedo. Pon las cartas sobre la mesa y habla claramente. Si existe algo que tu pareja necesita saber, será mejor que salga directamente de tu boca antes de que llegue adornado por terceros. Recuerda que una verdad incómoda puede provocar una discusión, pero una mentira descubierta puede acabar con años de confianza.
Si estás soltero o soltera, vas a comenzar a cambiar tus estándares sentimentales. Ya no te impresionará tan fácilmente una cara bonita ni cuatro mensajes con corazoncitos. Estás entrando en una etapa donde comenzarás a fijarte más en la congruencia: quién cumple, quién aparece cuando debe y quién nomás trae mucha labia pero a la hora de los hechos se hace ojo de hormiga.
En cuestiones de dinero, procura organizar tus gastos porque podrías hacer una compra impulsiva durante los próximos días y después preguntarte para qué fregados querías aquello. No es momento de castigarte dejando de disfrutar, sino de diferenciar entre darte un gusto y comprar por ansiedad.
También podría surgir una oportunidad relacionada con un proyecto personal, aprendizaje o actividad que habías dejado pendiente. Retómala. Agosto todavía tiene mucho que ofrecerte, pero necesitarás dejar de esperar condiciones perfectas. Empieza con lo que tienes, porque muchas veces tu problema no ha sido falta de capacidad sino querer tener todo acomodadito antes de mover una sola pestaña.
Este 14 de agosto, Virgo, recuerda que crecer también significa saber cuándo aclarar, cuándo guardar silencio y cuándo retirarte. No necesitas ganar todas las discusiones; algunas veces la verdadera victoria consiste en no participar en un circo donde ya sabes quiénes son los payasos.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “No cargues pleitos ajenos ni secretos que no sabes guardar; bastante tienes con acomodar tu propio santo desmadre.”
LIBRA – 14 DE AGOSTO DE 2026
Libra, este 14 de agosto de 2026 tendrás que demostrar que tu palabra todavía vale, porque últimamente podrías haber prometido cosas que después, por falta de tiempo, ganas o simplemente porque se te atravesó la flojera, no terminaste cumpliendo. Ten cuidado con eso, porque una persona cercana podría comenzar a perder confianza en ti. Antes de decir “yo lo hago”, “yo voy” o “cuenta conmigo”, revisa primero si realmente podrás responder. Quedar bien con todos y después andar con el Jesús en la boca tratando de cumplirle a medio mundo tampoco es vida.
Una situación bastante curiosa se presenta con una persona de tu pasado. Podrías enterarte de algo relacionado con alguien que en su momento te hizo pasar un trago muy amargo, te traicionó o simplemente se portó contigo como si no hubiera mañana. La vida se encargará de enseñarte que cada quien termina recogiendo lo que sembró. No necesitas celebrar desgracias ajenas ni sacar las matracas para festejar. Mira, aprende y sigue caminando. La mejor cachetada con guante blanco será que te encuentre mejor, más tranquilo o tranquila y sin necesidad de regresar a cobrar facturas vencidas.
También vas a descubrir que una persona te recuerda más de lo que imaginas. Puede tratarse de alguien con quien quedó una conversación pendiente o una historia que nunca tuvo cierre completo. Eso no significa automáticamente reconciliación. Que alguien piense en ti no quiere decir que haya aprendido a tratarte como mereces. Si aparece, observa primero qué trae entre manos antes de abrir nuevamente la puerta como tienda de conveniencia.
En el amor, quienes tienen pareja deberán poner mucha atención a una persona metiche que podría comenzar a meter cucharada donde nadie le pidió plato. Puede ser una amistad, conocido o incluso alguien cercano que opina demasiado sobre tu relación. El verdadero problema comenzará si tú o tu pareja permiten que las opiniones externas tengan más peso que lo que sucede entre ustedes. Los problemas de dos se arreglan entre dos; cuando metes comité, secretario y suplentes, aquello termina pareciendo junta de vecinos.
Si estás soltero o soltera, podrías darte cuenta de que has estado intentando agradarle demasiado a alguien. No cambies tu manera de vestir, pensar o comportarte solamente para entrar en los gustos de una persona. No pierdas el piso ni aparentes una vida que no tienes. Quien necesite una versión falsa de ti para quedarse, que mejor compre maniquí, porque tú no naciste para estar actuando las veinticuatro horas.
En cuestiones de dinero, podría presentarse un pequeño golpe de suerte, devolución, premio menor o ingreso que no contemplabas. Si acostumbras participar en juegos de azar, hazlo únicamente como entretenimiento y con límites; no conviertas una corazonada en motivo para comprometer dinero que necesitas para otras cosas. La suerte puede acompañarte, pero tampoco hay que querer ordeñar la vaca hasta que salga leche en polvo.
Tu cuerpo también pedirá atención. Podrían aparecer molestias musculares, garganta sensible o malestar estomacal, especialmente si has descansado poco o comido a deshoras. No normalices sentirte mal y atiende cualquier síntoma que persista o empeore. Tu cuerpo no tiene obligación de aguantar todas las fregaderas que tú decides hacerle.
Una de las lecciones más importantes será aprender a poner límites antes de explotar. Tienes la costumbre de dejar pasar comentarios, preguntas incómodas e intromisiones porque quieres evitar conflictos, pero después acumulas tanto que terminas sacando hasta cosas de cuando Vicente Fox era presidente. Habla desde el principio. Un “eso es asunto mío” dicho a tiempo puede ahorrarte semanas de corajes.
También se aproxima una decisión que podría modificar tus planes para lo que resta de agosto. Escucha consejos, pero finalmente decide tú. Tu corazón puede orientarte, pero acompáñalo con sentido común, porque tampoco se trata de aventarte al barranco nomás porque sentiste maripositas.
Este 14 de agosto de 2026, Libra, deja de preocuparte tanto por caerle bien a todo mundo. Cumple tu palabra, protege tu intimidad y permite que cada quien cargue las consecuencias de sus actos. Tú sigue construyendo lo tuyo, porque cuando la vida acomoda las piezas, no necesita que le ayudes empujando.
Color del día: Azul petróleo.
Frase del día: “No busques venganza ni des explicaciones de más; la vida cobra mejor que abonero de barrio y jamás se le pierde una cuenta.”
ESCORPIÓN – 14 DE AGOSTO DE 2026
Escorpión, este 14 de agosto de 2026 necesitas dejar de cargar recuerdos como si te pagaran renta por traerlos encima. Hay situaciones del pasado que ya cumplieron su función: te enseñaron, te hicieron más desconfiado o desconfiada y hasta te quitaron lo menso en ciertos asuntos, pero seguir regresando mentalmente a ellas solamente te roba energía que necesitas para resolver lo que tienes enfrente. Tu presente está pidiendo atención y tú no puedes seguir manejando viendo únicamente por el retrovisor porque tarde o temprano te vas a embarrar con lo primero que aparezca.
Vienen días para darle vuelo a la hilacha, disfrutar más y dejar de posponer pequeños gustos por estar esperando “el momento perfecto”. Sal, conoce lugares diferentes, acepta una invitación que normalmente rechazarías y cambia tantito tu rutina. No significa aventar responsabilidades por la ventana, sino entender que también necesitas vivir. Has estado tan concentrado o concentrada en resolver pendientes que hasta para descansar parece que necesitas sacar cita contigo.
Se marcan noticias favorables provenientes del extranjero o relacionadas con familiares que viven lejos. Una llamada, mensaje o información inesperada podría darte mucha tranquilidad. También podría comenzar a tomar forma un asunto relacionado con viaje, visita o traslado que inicialmente parecía difícil de organizar. No quieras resolverlo todo inmediatamente; deja que las piezas se acomoden porque durante las próximas semanas tendrás información que ahora todavía te falta.
Donde sí tendrás que ponerte listo o lista será en el terreno sentimental. Existe posibilidad de un reencuentro bastante candente con un ex amor y ahí la carne podría querer tomar decisiones que después el cerebro tendrá que andar justificando. La química puede seguir vivita y coleando, pero recuerda por qué aquello terminó. Un acostón podrá quitarte las ganas por unas horas, pero también podría despertar sentimientos que creías enterrados, provocar confusiones o poner en riesgo una relación actual. No cambies estabilidad por cinco minutos de “a ver qué pasa”, porque ya sabes perfectamente qué puede pasar y hasta dónde puede llegar el desmadre.
Si tienes pareja, procura no jugar con situaciones ambiguas. Algo que para ti podría parecer inofensivo quizá para la otra persona sea una falta de respeto. No hagas cosas a escondidas que te encabronaría descubrir del otro lado.
En cuestiones de dinero, podrías sentir presión porque un pago, depósito, comisión o cantidad que esperabas no llegará exactamente cuando lo habías calculado. No te espantes antes de tiempo ni comiences a pedir prestado por puro nervio. El recurso se ve llegando, aunque con algunos días de retraso. Mientras tanto, organiza prioridades y evita gastar por ansiedad, porque cuando andas estresado o estresada eres capaz de comprar hasta cosas que ni necesitabas nomás por sentir que te consentiste.
También habrá movimientos importantes en tus amistades. Tu círculo comenzará a modificarse y descubrirás que ciertas personas ya no encajan con la etapa que estás viviendo. No necesariamente habrá pleito; simplemente dejarás de sentir necesidad de buscarlas. Al mismo tiempo podrías acercarte más a alguien que hasta ahora considerabas solamente conocido y descubrir una amistad bastante sincera.
Recuerda algo: amigos para la fiesta aparecen hasta debajo de las piedras; los buenos son quienes contestan cuando estás preocupado, quienes llegan sin necesidad de subir fotografía y quienes te dicen la verdad aunque te enchile escucharla. Aprende a distinguir compañía de amistad.
En trabajo o actividades personales tendrás una jornada donde necesitarás concentrarte más de lo habitual. Una distracción podría hacerte repetir algo que ya habías terminado. Revisa mensajes, cantidades y fechas antes de confirmar cualquier asunto importante.
Este 14 de agosto, Escorpión, no permitas que una nostalgia mal acomodada te haga abrir puertas que ya habías cerrado con trabajo. Disfruta, sal, ríete y date tus gustos, pero no confundas vivir intensamente con volver a meterte voluntariamente en el mismo hoyo.
Color del día: Vino tinto.
Frase del día: “Dale vuelo a la hilacha, pero no tanto que termines amaneciendo en los mismos brazos de los que tanto trabajo te costó salir.”
PISCIS – 14 DE AGOSTO DE 2026
Piscis, este 14 de agosto de 2026 comienza una etapa donde tendrás que dejar de esperar señales divinas para hacer movimientos que desde hace rato sabes que necesitas. Se presentan oportunidades de mejora laboral, respuestas relacionadas con trámites, solicitudes, entrevistas o algún asunto administrativo que parecía no avanzar. Mantente pendiente del teléfono y del correo porque podrías recibir información que requiera una respuesta rápida. Lo importante será que no te hagas menos cuando llegue una oportunidad grande; algunas veces deseas que se te abran puertas y cuando finalmente sucede hasta preguntas si de verdad mereces entrar.
En el trabajo podrías empezar a ser considerado o considerada para nuevas responsabilidades, un proyecto distinto o una actividad que te permita demostrar capacidades que no habías utilizado. No aceptes automáticamente todo lo que quieran cargarte; primero pregunta qué beneficio habrá para ti. Una cosa es demostrar disposición y otra convertirte en la navaja suiza de la oficina mientras otros cobran igual haciendo la mitad.
En asuntos del corazón necesitas quitarte una costumbre que últimamente te está perjudicando: idealizar a las personas cuando ya no están contigo. Mientras las tenías cerca conocías perfectamente sus defectos, pero se van y de repente tu memoria las convierte en edición de lujo. No, criatura. Acuérdate del paquete completo. Si alguien decidió tomar otro camino, respeta su decisión y conserva tu dignidad. No guardes rencor, pero tampoco pongas altar donde solamente hubo aprendizaje.
Valórate más porque tienes suficiente personalidad para conquistar a quien te guste, pero primero tendrás que creértela tú. No persigas atención ni estés mandando indirectas esperando que determinada persona reaccione. Quien tenga verdadero interés encontrará la manera de acercarse. Y quien solamente aparezca cuando está aburrido, caliente o peleado con alguien más, que vaya a entretenerse con Netflix.
Si tienes pareja y recientemente hubo discusiones, frialdad o cierta distancia, estos días permitirán acomodar las cosas. Sin embargo, la reconciliación tendrá que venir acompañada de acuerdos nuevos. No sirve darse beso, abrazo y aquello que ya sabemos si dos días después vuelven a discutir exactamente por lo mismo. Hay una conversación pendiente relacionada con tiempo, atención o prioridades que necesitará resolverse sin gritos.
Tus estados de ánimo también necesitarán vigilancia. Podrías pasar de sentir que puedes conquistar el mundo a querer mandar todo a la fregada solamente porque algo no salió como esperabas. No alimentes pensamientos negativos ni conviertas una mala tarde en una mala vida. Si la tristeza o el desánimo persisten o interfieren con tu vida cotidiana, busca apoyo profesional; no tienes por qué resolverlo todo por tu cuenta.
Otra advertencia importante: valora lo que tienes enfrente antes de perderlo por andar mirando hacia atrás. Existe una persona, oportunidad o situación presente que podrías estar descuidando porque tu atención continúa atrapada en algo que ya pasó. Después no quieras llorarle al santo cuando tú mismo apagaste la veladora. Haz inventario de quién sí está, quién pregunta por ti y quién ha demostrado cariño con hechos.
En cuestiones económicas vienen días más estables, aunque habrá un gasto relacionado con casa, transporte o una compra necesaria que podría sacarte de presupuesto. No será una tragedia, pero sí una llamada de atención para administrar mejor lo que resta del mes.
También podrías recibir una invitación inesperada o conocer a alguien mediante una actividad cotidiana. Si estás soltero o soltera, no descartes inmediatamente a una persona porque no cumple con la imagen que habías fabricado en tu cabeza. Algunas de las mejores historias empiezan con alguien que inicialmente ni fu ni fa y después termina moviéndote hasta el apellido.
Este 14 de agosto de 2026, Piscis, la vida comenzará a acomodarte varias piezas, pero también te pedirá cooperación. Deja de vivir emocionalmente en lugares donde ya entregaste las llaves. Hay cosas buenas sucediendo ahora mismo y sería una verdadera fregadera que las perdieras por seguir llorando aquello que ya terminó.
Color del día: Turquesa.
Frase del día: “No conviertas el pasado en residencia permanente; visita el recuerdo si quieres, pero no vuelvas a pagar renta donde ya te corrieron.”
ACUARIO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Acuario, este 14 de agosto de 2026 la familia tendrá mucho movimiento y podrías sentir que de pronto todos tienen algo que contarte, pedirte o preguntarte. Se marca la visita de un familiar que vive fuera, posiblemente alguien que no ves con frecuencia y cuya llegada moverá planes, horarios o hasta la dinámica de la casa. Su presencia podría traer alegría, pero también destapar conversaciones que llevaban tiempo guardadas. Disfruta el encuentro y no permitas que diferencias antiguas terminen convirtiendo una reunión agradable en capítulo especial de La Rosa de Guadalupe.
También aparece la noticia de un embarazo dentro de la familia o círculo muy cercano. Será información que provocará sorpresa porque podría llegar cuando menos se esperaba. Junto con esa noticia habrá comentarios para todos los gustos, pero procura no convertirte en juez de decisiones ajenas. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y bastante complicado resulta administrar la vida propia como para querer dirigir también la de los demás.
Una llamada inesperada podría cambiarte el humor o modificar tus planes durante estos días. No necesariamente será algo negativo; simplemente llegará información que no contemplabas. Escucha completa la historia antes de sacar conclusiones, porque tu imaginación tendrá ganas de correr un maratón cuando apenas te dieron los primeros dos datos.
Precisamente los chismes familiares estarán más calientes que comal de gorditas. Te llegará información sobre una persona cercana y probablemente también descubrirás que alguien ha estado hablando de ti. No pierdas tiempo investigando quién dijo qué, dónde lo dijo y con quién estaba cuando lo dijo. Si tú sabes perfectamente cómo han sucedido las cosas, deja que las lenguas trabajen horas extras sin cobrarte renta emocional. La gente habla hasta cuando uno se porta bien, así que imagínate.
Un familiar necesitará especialmente de tu apoyo, compañía o consejo. Aquí tendrás que aprender a ayudar sin absorber problemas que no son tuyos. Escucha, acompaña y ofrece lo que realmente puedas dar, pero no prometas resolverle la vida. Algunas personas no necesitan que les quites el problema, sino saber que tienen a alguien cerca mientras encuentran la manera de enfrentarlo.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si llevas tiempo sintiendo que una relación perdió emoción, podrías comenzar a reconocer un desencanto o desilusión que anteriormente tratabas de negar. No confundas una mala semana con el final de una historia, pero tampoco quieras revivir a fuerza algo que desde hace meses anda respirando por puro milagro. Una conversación será necesaria para descubrir si todavía existen ganas de reconstruir o solamente costumbre de permanecer.
Si estás soltero o soltera, nuevas personas comenzarán a entrar en tu panorama, posiblemente mediante amistades, una salida improvisada o una actividad que normalmente no realizas. No compares inmediatamente a quien llegue con alguien del pasado. Dale oportunidad de mostrar quién es antes de ponerle encima pecados que cometió otra persona.
También necesitas trabajar el desapego. Has querido conservar personas simplemente porque llevan muchos años en tu vida, aunque la relación ya no aporte absolutamente nada. Entiende que antigüedad no siempre significa calidad. Hay ciclos que terminan sin necesidad de traición, pleito o despedida dramática. Algunas personas solamente cumplieron su temporada y ahora corresponde dejarlas caminar.
En cuestiones económicas evita prestar dinero únicamente porque te da pena decir que no. Podrías terminar necesitando aquello que entregaste y después andar cobrando como cobrador de Coppel en quincena. Ayuda cuando puedas, pero sin desacomodarte tú.
Cuida también tus movimientos porque aparecen caídas, golpes o pequeños accidentes domésticos por andar distraído o distraída, especialmente con escaleras, pisos mojados o prisas innecesarias. No quieras hacer cinco cosas al mismo tiempo porque terminarás haciendo seis: las cinco originales y sobarte el fregadazo.
Este 14 de agosto, Acuario, aprende que querer a alguien no significa cargarlo para siempre. Acompaña a quien te necesite, disfruta a quienes están presentes y permite marcharse a quien ya cumplió su ciclo. Lo que tenga que quedarse encontrará razones para hacerlo; lo demás, que agarre camino y que Dios lo bendiga.
Color del día: Lila grisáceo.
Frase del día: “No amarres a quien ya quiere camino; las puertas sirven para recibir gente, pero también para que se largue quien ya cumplió su temporada.”
CAPRICORNIO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Capricornio, este 14 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle candado a la boca en ciertas reuniones, porque podrías sentirte en confianza durante una comida, cena o convivencia familiar y terminar contando algo que no te correspondía divulgar. No será necesariamente por mala intención, sino porque una conversación llevará a otra y cuando acuerdes ya sacaste hasta los archivos clasificados. Recuerda: secreto que te confían no se convierte automáticamente en tema para acompañar el café.
Precisamente en la familia habrá bastante movimiento. Un comentario podría llegar completamente deformado después de pasar por varias bocas y provocar molestias entre personas que normalmente se llevan bien. No tomes partido hasta conocer ambas versiones. Alguien podría intentar utilizarte como aliado para validar su enojo, pero no te prestes a eso. Hay pleitos donde lo más inteligente es hacerse a un lado, porque luego los involucrados se contentan y el metiche termina quedando como chile en muela: estorbando y causando molestias.
Tus sueños estarán especialmente intensos durante los próximos días. Podrías despertar recordando lugares, conversaciones, números o personas que hace mucho no tenías presentes. Tómalos como una invitación a prestar atención a tus emociones y a situaciones que quizá has estado ignorando; incluso podrías notar coincidencias durante las siguientes dos semanas. Anótalos si te llaman la atención, pero tampoco quieras interpretar cada sueño como decreto celestial, porque cenar pesado también hace unas películas que ni Netflix.
En cuestiones del amor, existe una persona del pasado que dejó una marca difícil de borrar. Quizá no terminaron juntos y probablemente sus vidas tomaron caminos completamente diferentes, pero de vez en cuando seguirá apareciendo ese pensamiento de “qué hubiera pasado si…”. Reconoce lo que significó sin convertirlo en medida para comparar todas tus relaciones. Hay amores que fueron importantes precisamente porque pertenecieron a determinada etapa; intentar reconstruirlos años después no garantiza que vuelvan a quedar igual.
Si tienes pareja, pon mucha atención porque la distancia emocional podría comenzar a sentirse. Has dedicado demasiado tiempo al trabajo, pendientes, familia o responsabilidades y quizá das por hecho que tu pareja entiende. Puede entender, sí, pero también necesita sentir que todavía ocupa un espacio importante en tu vida. No esperes a que te reclamen atención para reaccionar. Recupera pequeños detalles: una conversación sin teléfono, una salida improvisada o simplemente preguntar cómo estuvo su día y realmente escuchar la respuesta.
Porque luego quieres arreglar con una noche de pasión lo que llevas semanas descuidando y, aunque una buena revolcada puede mejorar el humor, tampoco hace milagros administrativos con los sentimientos.
Si estás soltero o soltera, deberás aprender a no entregar tus emociones en abonos chiquitos desde la primera semana. Una persona nueva podría despertar interés, pero deja que los hechos hablen antes de imaginar boda, perro y crédito hipotecario. No necesitas volverte una piedra, solamente avanzar con inteligencia. El corazón sirve para sentir, pero para seleccionar pareja también conviene llevar tantito cerebro.
En cuestiones económicas podrías comenzar a considerar una compra importante o modificación en casa. Antes de soltar dinero compara opciones, porque podrías encontrar una diferencia considerable de precio simplemente investigando un poco más. También evita prestar cantidades que después tengas que andar cobrando; mezclar familia y dinero algunas veces produce más drama que repartir terrenos sin testamento.
En trabajo o proyectos personales habrá una situación donde tendrás que demostrar carácter. Alguien podría intentar atribuirse parte de un mérito que te corresponde. No armes escándalo, pero tampoco permanezcas callado o callada. Aprende a defender tu trabajo con pruebas y tranquilidad.
Este 14 de agosto, Capricornio, tu gran tarea será distinguir entre sentir y dejar que los sentimientos gobiernen cada decisión. Puedes querer muchísimo a alguien y aun así poner límites. Puedes recordar un viejo amor sin regresar. Y puedes amar a tu familia sin participar en todos sus mitotes.
Color del día: Café avellana.
Frase del día: “El corazón puede guardar recuerdos, pero no por eso tienes que desempolvarlos y volverlos a meter en tu cama.”
SAGITARIO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Sagitario, este 14 de agosto de 2026 te toca revisar algunas verdades que quizá no te van a caer como agua fresca, pero sí te servirán para dejar de hacerte historias donde tú siempre resultas la víctima inocente. Si tienes pareja, podrías descubrir una mentira, una omisión o información que deliberadamente no te contó. Antes de sacar el machete emocional y comenzar con interrogatorio de ministerio público, revisa también tu propio historial, porque posiblemente tú hayas escondido ciertas cosas cuando te convenía. Aquí no se trata de ver quién mintió más bonito, sino de descubrir por qué dejaron de hablarse con claridad.
Una conversación incómoda podría terminar fortaleciendo la relación si ambos reconocen errores. Pero si solamente utilizan los secretos del otro como municiones para aventárselos cada vez que discuten, aquello terminará convertido en campo de batalla. Si vas a perdonar, perdona de verdad; si no puedes hacerlo, también será válido reconocerlo.
Durante las noches podrías estar pensando demasiado en el futuro, imaginando escenarios que todavía ni existen y preocupándote por problemas que quizá jamás sucedan. Bájele dos rayitas a esa película mental. No puedes controlar diciembre desde agosto. Organiza lo que sí depende de ti esta semana y deja de querer resolver en la almohada los próximos cinco años. Si el desánimo se vuelve persistente o afecta tu vida diaria, busca apoyo profesional en lugar de cargarlo en silencio.
También tendrás que recordar de dónde vienes y cuánto trabajo te ha costado llegar hasta donde estás. Una persona podría intentar hacerte sentir menos por cuestiones económicas, laborales o por alguna decisión que tomaste. No permitas que la opinión de alguien que ni siquiera conoce tus batallas determine cuánto vales. Hay gente que presume hasta lo que debe; así que tampoco te deslumbres con cualquier cristiano que trae mucho escaparate y poca mercancía.
En cuestiones de amistades o ambiente laboral, cuidado con una persona que buscará desanimarte de un proyecto o plan. Escucha críticas cuando tengan fundamento, pero aprende a reconocer cuándo un consejo viene de la experiencia y cuándo viene de la envidia. No todo mundo merece conocer tus próximos movimientos.
En el amor, varias personas del pasado podrían reaparecer, aunque no necesariamente todas de manera directa. Una podría mandar mensaje, otra reaccionar a tus redes y alguna más hacerse presente mediante una amistad en común. No confundas curiosidad con amor ni un “hola, perdido” con una propuesta matrimonial. Hay gente que regresa solamente para verificar si todavía tiene acceso. Tú decides si contestas o si dejas ese museo cerrado por mantenimiento permanente.
Si estás soltero o soltera, podrías sentir atracción por alguien bastante diferente a lo que normalmente buscas. No quieras etiquetar inmediatamente la situación. Conoce, disfruta y deja que las intenciones se revelen con el tiempo.
Cuida mucho tu alimentación, especialmente excesos, comidas muy pesadas o alimentos que sabes que regularmente te caen como patada de mula. Podrías presentar malestar digestivo y terminar arrepintiéndote de ese último taco que jurabas que “todavía cabía”. Si cualquier molestia es fuerte o persistente, atiéndela.
Tus cambios de humor también podrían afectar el ambiente familiar. Un momento estarás platicador o platicadora y al siguiente nadie podrá preguntarte ni la hora porque contestarás como si te debieran dinero. Antes de descargar frustraciones con quien no tiene culpa, identifica qué es lo que realmente te trae atravesado.
Se aproxima además una decisión que has estado aplazando por miedo a equivocarte. Ya tienes suficiente información; lo que te falta es aceptar que cualquier elección traerá consecuencias. No puedes avanzar queriendo garantías para todo.
Este 14 de agosto, Sagitario, deja de repetir errores simplemente porque vienen disfrazados de nuevas oportunidades. El pasado puede tocar la puerta, el futuro puede preocuparte y la gente puede opinar misa; pero tu verdadera chamba está en lo que hagas hoy.
Color del día: Naranja quemado.
Frase del día: “No quieras arreglar mañana mientras desmádralas hoy; primero barre tu presente y después preocúpate por el resto de la casa.”
ARIES – 14 DE AGOSTO DE 2026
Aries, este 14 de agosto de 2026 trae movimiento favorable en asuntos que llevaban días haciéndote perder la paciencia. Un trámite, solicitud, documento, permiso o respuesta pendiente podría finalmente destrabarse y darte oportunidad de continuar con planes que habías tenido que detener. Eso sí, revisa dos veces cualquier papel antes de entregarlo porque una fecha, firma o dato incorrecto podría hacerte dar otra vuelta de esas que ponen a prueba hasta al santo más paciente.
También tendrás que aprender a ser más reservado o reservada con tus planes. Últimamente podrías estar contando demasiado rápido lo que quieres hacer, cuánto vas a ganar, con quién estás saliendo o qué movimiento estás preparando. No toda sonrisa significa buenas intenciones. Algunas personas te preguntan porque realmente se preocupan y otras porque necesitan material fresco para su noticiero de vecindad. Guarda ciertas cosas hasta que estén completamente realizadas; lo que nadie sabe, difícilmente te lo pueden salar.
Precisamente aparecerá información sobre una amistad que ha estado hablando de tu vida privada. Podrías enterarte de que contó algo que solamente unas cuantas personas conocían y eso te ayudará a identificar por dónde se está fugando el agua. No hagas un escándalo inmediatamente. Observa primero, confirma y después decide qué nivel de acceso seguirá teniendo esa persona a tu vida. Algunas traiciones no requieren venganza; basta con cerrarles la llave de la información y dejarlas secas de chisme.
En cuestiones del amor, deja de querer acelerar procesos. Si estás soltero o soltera, no necesitas salir cada semana buscando desesperadamente a la persona indicada. El amor tiene formas bastante curiosas de aparecer y podrías terminar conectando con alguien que actualmente ya forma parte de tu entorno.
De hecho, se marca una persona dentro de tu círculo de amistades que está comenzando a mirarte con otros ojos. Hay cariño, atracción y ganas de acercarse sentimentalmente, pero esa persona teme que la rechaces o que la amistad se vuelva incómoda. Podrías empezar a notar señales: mayor interés por saber cómo estás, mensajes sin demasiado pretexto o cierta incomodidad cuando mencionas a alguien que te gusta. No te precipites intentando descubrir quién es; deja que solito o solita se vaya balconeando.
Si tienes pareja, cuidado porque podría existir un distanciamiento que no necesariamente significa falta de amor. Han guardado pensamientos, molestias o pequeños secretos pensando que así evitan discusiones, cuando en realidad están construyendo una olla de presión. Es momento de hablar con claridad sobre lo que cada uno necesita. No conviertan la conversación en competencia para descubrir quién ha sufrido más. Escuchar también forma parte de amar.
Y si descubres algo que no te gusta, analiza su importancia antes de reaccionar. No todo secreto significa infidelidad, pero tampoco todo debe barrerse debajo de la alfombra.
En cuestiones económicas podrías tener que hacer un gasto inesperado relacionado con una reparación, servicio o pendiente personal. No te dejará temblando, pero sí podría obligarte a modificar una compra que tenías contemplada. Adminístrate porque durante la segunda mitad del mes necesitarás cierta flexibilidad.
Cuida también lo que comes y dónde lo consumes. Tu estómago podría estar más sensible y algún alimento en mal estado o exceso podría hacerte pasar un rato desagradable. Si aparecen síntomas fuertes o persistentes, atiéndelos y no quieras curarte únicamente con el remedio que recomienda la tía en WhatsApp.
En lo personal comenzarás a darte cuenta de que no necesitas reaccionar ante cada provocación. Una persona podría intentar picarte el orgullo para obtener exactamente la respuesta explosiva que espera de ti. No le des el gusto. Algunas veces quedarse callado no significa perder; significa dejar al otro haciendo el ridículo sin ayuda.
Este 14 de agosto, Aries, tu mejor movimiento será avanzar discretamente. Resuelve tus pendientes, protege tus planes y deja que las personas demuestren solitas qué lugar merecen ocupar. En el amor tampoco empujes puertas: la que sea para ti tendrá picaporte de tu lado.
Color del día: Rojo ladrillo.
Frase del día: “No cuentes el caldo antes de matar la gallina; hay gente que no quiere tu receta, nomás está esperando cómo echarle pelos a la sopa.”
TAURO – 14 DE AGOSTO DE 2026
Tauro, este 14 de agosto de 2026 te toca dejar de buscar culpables cada vez que una decisión tuya sale con domingo siete. Hay errores que sí fueron consecuencia de confiar en la persona equivocada, pero también existen otros donde tú viste perfectamente las señales y aun así dijiste “a ver qué pasa”. Pues pasó, criatura. Asumir tu responsabilidad no significa darte con el látigo, sino aprender para no volver a comprar el mismo problema con diferente envoltura.
En el terreno sentimental andarás más vulnerable de lo acostumbrado y ahí necesitarás poner mucha atención. Un amor del pasado podría reaparecer de manera inesperada y remover sentimientos que jurabas tener más enterrados que las monedas de la abuela. Bastará un mensaje, una fotografía o una conversación para que regresen recuerdos que creías superados. Antes de emocionarte analiza qué está regresando realmente: ¿la persona que conociste o solamente la nostalgia de cómo te sentías cuando estabas con ella?
Porque recordar los momentos bonitos es muy fácil; lo curioso es que la memoria se hace mensa para acordarse de las noches llorando, las discusiones y las veces que dijiste “de aquí no vuelvo”.
También tendrás que cuidarte de alguien que podría hablarte muy bonito buscando únicamente una aventura. No existe nada malo si ambos quieren exactamente lo mismo, pero el problema comenzará si tú interpretas pasión como compromiso. No porque alguien te diga “nunca había sentido esto” después de tres besos significa que ya encontró al amor de su vida; a veces encontró cama disponible y trae verbo de vendedor de tiempos compartidos.
No te confundas ni entregues sentimientos donde todavía no existen hechos. Tu corazón podría fijarse en alguien que realmente no te ha dado razones suficientes para imaginar una relación. Aprende a distinguir entre lo que esa persona está haciendo y todo lo que tú estás completando con imaginación.
Otro punto importantísimo será dejar de comparar tu presente con relaciones anteriores. Si alguien nuevo tarda en responder, no significa automáticamente que hará lo mismo que aquel ex. Si necesita espacio, tampoco quiere decir que esté perdiendo interés. Cada historia comienza limpia hasta que tú decides llenarla con fantasmas de historias anteriores.
Además, tienes una costumbre que necesitas modificar: esperar que los demás quieran exactamente como quieres tú. Eres capaz de estar pendiente, ayudar, recordar detalles y entregarte muchísimo, pero no todas las personas expresan afecto de la misma manera. Eso no significa conformarte con migajas. Observa reciprocidad, no imitaciones. Quien te valore quizá no haga exactamente lo mismo que tú, pero encontrará su propia manera de demostrarlo.
Durante estos días recibirás un mensaje o llamada de una persona muy querida que podría cambiarte completamente el humor. Tal vez llevaban tiempo sin hablar como antes y la conversación te recordará que existen vínculos que sobreviven perfectamente a la distancia y al tiempo.
Si estás soltero o soltera, durante lo que resta de agosto y hacia septiembre aumentarán las posibilidades de conocer personas interesantes, incluso mediante redes sociales o conversaciones digitales. Una conexión podría comenzar de manera bastante casual y tomar fuerza hacia finales de septiembre. Ve despacio. Primero comprueba que detrás de la foto, los filtros y las frases bonitas exista una persona coherente, porque en internet hasta el que debe tres meses de renta aparece fotografiado como heredero de Mónaco.
En cuestiones de trabajo, vienen movimientos favorables relacionados con horarios, funciones o cambio de puesto. Inicialmente podrías sentir cierta resistencia porque detestas que te muevan el tapete cuando ya encontraste posición cómoda, pero ese ajuste terminará beneficiándote más de lo que imaginas. También podría darte oportunidad de aprender algo que después te sirva para mejorar tus ingresos.
En dinero, evita gastar solamente porque andas emocional. Cuando estás sensible eres capaz de decir “me lo merezco” cinco veces seguidas y después la tarjeta es quien termina necesitando terapia.
Este 14 de agosto, Tauro, deja que la gente nueva demuestre quién es antes de entregarle un papel protagónico en tu vida. Y si regresa alguien del pasado, recuerda que extrañar no siempre significa querer volver; algunas veces solamente significa que hubo algo bonito que ya terminó.
Color del día: Verde botella.
Frase del día: “No confundas mariposas con calentura ni nostalgia con amor; porque luego despiertas abrazando el mismo problema que juraste no volver a recoger.”
GÉMINIS – 14 DE AGOSTO DE 2026
Géminis, este 14 de agosto de 2026 vas a comenzar a entender que no todas las personas que llegan a tu vida tienen contrato indefinido. Algunas aparecen para acompañarte durante años, otras solamente durante una etapa y unas cuantas llegan a enseñarte exactamente lo que jamás debes volver a permitir. Tu tarea será dejar de aferrarte a vínculos solamente porque tienen historia. La antigüedad sirve para los muebles finos; en las relaciones, si ya no existe respeto ni reciprocidad, los años juntos no arreglan absolutamente nada.
Tu círculo social podría experimentar cambios importantes durante las próximas semanas. Comenzarás a sentir mayor afinidad con personas que anteriormente no frecuentabas tanto y cierta distancia con alguien que considerabas indispensable. No fuerces conversaciones ni quieras conservar relaciones a punta de mensajes. Quien realmente quiera permanecer encontrará también la manera de acercarse; una amistad no puede mantenerse con una sola persona remando mientras la otra va acostada tomando el sol.
En el amor aparecen reencuentros relacionados con tu pasado, pero esta vez tendrás una actitud diferente. Podrías volver a ver o saber de alguien que en otro momento te movió hasta las pestañas y sorprenderte al descubrir que ya no produce el mismo efecto. Eso será una señal de cuánto has cambiado. También existe la posibilidad de que otro reencuentro sí despierte cierta curiosidad, pero antes de abrir la puerta recuerda qué ocasionó la separación. No permitas que una conversación bonita borre de golpe meses de situaciones complicadas.
Durante las próximas fechas aparece también una persona de tez clara que podría sacudir bastante tu terreno sentimental. Tendrá una personalidad que inicialmente te parecerá interesante, incluso desafiante, y podría generarse una atracción rápida. Sin embargo, no entregues confianza con la misma velocidad con la que entregas el número de teléfono. Esa persona podría traer asuntos personales sin resolver y si corres demasiado terminarás metido o metida en una novela cuyo primer capítulo ni siquiera escribiste tú.
Conoce primero sus acciones. Las palabras bonitas son gratis y por eso hay gente que las reparte como volantes afuera del supermercado.
Si tienes pareja, necesitarás recuperar algo que se ha ido perdiendo: la curiosidad por conocer nuevamente a quien tienes al lado. Las personas cambian y quizá estás dando por hecho que sabes perfectamente qué piensa o qué necesita tu pareja. Pregunta. Una conversación diferente podría ayudarte a descubrir planes o preocupaciones que desconocías.
En cuestiones personales habrá un cambio fuerte en tu manera de interpretar los problemas. Algo que no resulte como esperabas podría inicialmente ponerte de malas, pero después descubrirás que ese retraso te evitó una decisión precipitada. No conviertas cada “todavía no” en un “nunca”. Algunas cosas necesitan proceso y tú tienes la mala costumbre de querer sembrar el lunes y estar cosechando el miércoles.
También se marca el regreso de una amistad del pasado durante las próximas dos semanas. Podría buscarte para pedir perdón, aclarar un malentendido o reconocer algo que hizo. Escucha si consideras que necesitas ese cierre, pero recuerda que perdonar no significa regresar automáticamente a la misma dinámica. Puedes aceptar unas disculpas y aun así decidir que esa persona ya no tendrá el mismo lugar en tu vida.
En cuestiones de trabajo y dinero, tendrás que adaptarte a una modificación que inicialmente te causará incertidumbre. Puede relacionarse con nuevas responsabilidades, una persona que llega al equipo o un proyecto que exige aprender algo distinto. No te cierres. Lo que al principio parezca una fregadera podría convertirse en una habilidad que posteriormente te abra otra puerta.
También tendrás una oportunidad para recuperar dinero, cobrar algo pendiente o acomodar un gasto que te estaba preocupando. Aprovecha ese respiro para organizarte y no para salir inmediatamente a gastarlo como si fueras heredero de Carlos Slim.
Este 14 de agosto, Géminis, no te deprimas porque algo no ocurrió exactamente cuando querías. Estás entrando en una etapa donde ciertas personas saldrán, otras regresarán y algunas completamente nuevas tocarán la puerta. Pero esta vez no necesitas aceptar a todo mundo. Ya aprendiste que tener mucha gente alrededor no significa estar bien acompañado.
Color del día: Amarillo ámbar.
Frase del día: “No todo el que vuelve merece silla en tu mesa ni todo el que llega merece conocer tu recámara; primero que enseñen las intenciones y luego vemos.”
CÁNCER – 14 DE AGOSTO DE 2026
Cáncer, este 14 de agosto de 2026 necesitas recordar quién eres, qué quieres y, sobre todo, hacia dónde fregados vas, porque últimamente cualquier problema pequeño podría hacerte cuestionar decisiones que ya habías tomado con mucha seguridad. No permitas que una mala racha, una respuesta que no llegó o una persona que cambió contigo te haga modificar el rumbo completo de tu vida. Has avanzado más de lo que reconoces, pero tienes la costumbre de mirar lo que todavía falta en lugar de valorar todo lo que ya conquistaste.
Tus estados emocionales podrían estar más sensibles durante estos días. Cuando algo no sale como quieres te cuesta separar un problema específico del resto de tu vida y terminas sintiendo que todo está mal. No conviertas un tropiezo en sentencia. Busca actividades que te ayuden a despejar la cabeza y, si notas tristeza persistente o que afecta tu vida cotidiana, considera hablar con un profesional. No necesitas esperar a estar hasta el cuello para atender lo que sientes.
En cuestiones del amor, el asunto se pondrá bastante sabroso. Se marca posibilidad de encuentro íntimo con una expareja o con alguien nuevo que comenzará a despertar emociones más fuertes de lo previsto. Aquí tendrás que ser muy claro contigo. Si solamente quieres pasarla bien, no fabriques una relación donde todavía no existe; pero si sabes que eres de los que después de compartir cama ya anda imaginando domingos familiares y quién va a escoger las cortinas, entonces mide bien dónde te metes.
Con un ex el riesgo será mayor porque podrían mezclarse deseo, nostalgia y sentimientos que nunca quedaron completamente resueltos. No confundas buena química con compatibilidad. Hay personas excelentes para quitarte el frío y pésimas para darte estabilidad.
También aparece alguien que tienes demasiado cerca y que pregunta más de lo que aporta. Esa persona ha mostrado interés constante por tus proyectos, relaciones o movimientos, pero posiblemente no por las razones que imaginas. No tienes que volverte paranoico o paranoica; simplemente aprende a ser más discreto. Tus planes no necesitan audiencia mientras todavía están creciendo. Hay semillas que se riegan en silencio antes de enseñarle al mundo que ya salió la planta.
Evita también atribuir cada retraso a “malas energías”. Algunas veces un proyecto tarda porque necesita ajustes, organización o simplemente más tiempo. Proteger tu privacidad puede ser inteligente; vivir desconfiando de todos, no.
Mucho cuidado con hablar de más, porque podrías revelar información que pertenece a una amistad y meterla involuntariamente en un problema. Si alguien te contó algo en confianza, no lo utilices para enriquecer la conversación aunque estés entre personas aparentemente confiables. El chisme tiene una habilidad impresionante para caminar kilómetros sin zapatos y llegar exactamente al oído donde no debía.
En cuestiones de trabajo y dinero, podrías comenzar a plantearte un cambio que anteriormente te daba miedo. No necesariamente será inmediato, pero durante estos días surgirán ideas para mejorar ingresos, modificar una actividad o aprender algo que posteriormente puedas monetizar. Anótalo y analízalo antes de descartarlo. Una posibilidad pequeña podría crecer bastante durante los próximos meses.
También se aproximan cambios fuertes en tu carácter. Estás aprendiendo a identificar manipulaciones más rápido y ya no tendrás la misma paciencia para ciertas actitudes. Eso no significa volverte frío o culero con todo mundo; significa dejar de confundir bondad con permitir que cualquiera haga contigo lo que se le hinche la gana.
Una situación cercana te demostrará cuánto has madurado: alguien intentará provocarte esperando la reacción que anteriormente tenías y se encontrará con una versión tuya mucho más difícil de manipular. Ahí vas a comprobar que crecer no siempre se nota en lo que haces, sino en las fregaderas que ya decides no contestar.
Este 14 de agosto, Cáncer, protege tus planes, controla la lengua y no entregues el corazón solamente porque alguien supo calentarte la oreja… o alguna otra cosa. Tu nueva etapa exige menos ingenuidad y más carácter. Sigue siendo noble, pero ya no seas sucursal gratuita de oportunidades para gente que no sabe valorarlas.
Color del día: Plata.
Frase del día: “Puedes tener buen corazón sin tener cara de pendejo; querer bonito no significa contar todo, perdonar todo ni acostarte con cualquiera que te prometa la luna.”