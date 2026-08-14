San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 14 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 14 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1013.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 20:15 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 5%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 102 grados Fahrenheit (25 y 39ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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