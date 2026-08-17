El tiempo de hoy en Dallas, Texas para este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 104 grados Fahrenheit (40ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan nubes escasas. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 125 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:52 h y el crepúsculo será a las 20:10 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 102 grados Fahrenheit (28 y 39 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 2% por la mañana, 6% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.