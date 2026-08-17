Se revelan nuevos detalles sobre el fallecimiento de Hayden Panettiere.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville emitió un comunicado este lunes proporcionando nuevos detalles sobre el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, ocurrido el domingo en Carolina del Sur. La estrella de la franquicia “Scream” y la serie “Nashville” fue encontrada inconsciente en su residencia temporal, y pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarada muerta a la 1:32 p.m. hora local.

Según el informe del forense Mike Ellis, citado por Entertainment Weekly, los primeros intervinientes acudieron a los Judson Mill Lofts, donde Panettiere se hospedaba de manera temporal, tras una llamada al 911 realizada aproximadamente a la 1:51 p.m.

En el lugar, la actriz de 36 años, originaria de California, se encontraba en paro cardíaco. El personal médico aplicó maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron revertir la situación.

La autopsia practicada este lunes no mostró “señales de trauma” que pudieran haber contribuido al deceso, según el forense.

Sin embargo, tanto la causa como la forma de la muerte permanecen pendientes de estudios adicionales, por lo que la investigación sigue activa y sin conclusiones definitivas. Las autoridades locales han descartado, por ahora, indicios de juego sucio o circunstancias sospechosas.

Paralelamente, medios como PEOPLE informaron que fue un “conocido” de la actriz quien realizó la llamada de auxilio, y que en el audio de la central de emergencias se mencionaba una aparente sobredosis y paro cardíaco, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Lucha por

Panettiere, quien alcanzó la fama desde niña en telenovelas y películas como “A Bug’s Life” y “Remember the Titans”, había hablado abiertamente en los últimos años sobre sus batallas con el alcohol y los opioides.

Su padre, Alan “Skip” Panettiere, la recordó en un comunicado como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inconmensurables a todos los que la conocieron”. La familia pidió privacidad mientras procesan esta pérdida.

La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo. Figuras como Viola Davis la describieron como “un talento increíble” y “un alma vieja y sabia con un corazón profundo”. David Arquette, su coprotagonista en “Scream 4”, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, y Melissa Barrera, compañera en “Scream VI”, publicó: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

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