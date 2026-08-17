Trump ordena reducir ejercicios militares de EE.UU. con Corea del Sur por su negativa a participar en la guerra con Irán

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos “reducirá sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos que realiza con Corea del Sur.

En una publicación en Truth Social, Trump hizo una crítica velada al rechazo del gobierno surcoreano a apoyar a EE.UU. en la “desnuclearización” de Irán. Además, citó sus muy buenas relaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong un.

“Estos ejercicios no solo son costosos, y gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso.”, escribió el mandatario.

La decisión se produce después de que Pyongyang realizara este mes pruebas de misiles balísticos, las cuales están prohibidas por Naciones Unidas.

Aunque dijo que era “demasiado tarde para cancelar” los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, programados para comenzar el lunes, dijo que pediría al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que sean “reducidos sustancialmente”.

El rechazo surcoreano sobre Irán

En su publicación de este domingo, el presidente de EE.UU. señaló que Corea del Sur se había negado recientemente a unirse a Estados Unidos en la “desnuclearización” de Irán.

“Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me dijo: ‘¡No, gracias!'”, escribió Trump.

Getty Images: Cada año, EE.UU. y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos en suelo surcoreano.

La semana pasada, los líderes militares de Estados Unidos y Corea del Sur celebraron una rueda de prensa conjunta para anunciar el programa Ulchi Freedom Shield.

Indicaron que el evento de 11 días tendría una magnitud similar a la de años anteriores, con la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos.

Durante la rueda de prensa, los mandos también mencionaron el despliegue de tropas de Corea del Norte para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

El portavoz militar estadounidense Ryan Donald dijo que “nuestro entrenamiento tiene en cuenta esa amenaza”, refiriéndose a los soldados norcoreanos que regresan del campo de batalla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte se pronunció el viernes sobre los ejercicios militares conjuntos de sus vecinos, reiterando su rechazo a cualquier amenaza o desafío mediante su derecho a la autodefensa.

Los ejercicios conjuntos se producen días después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaran la segunda prueba de misiles de Corea del Norte en pocos días.

Pyongyang ha acelerado sus esfuerzos para expandir sus programas nucleares y de misiles desde el fracaso en 2019 de la diplomacia de alto nivel que Kim Jong un mantuvo con Trump durante su primer gobierno en la Casa Blanca.

Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en el cargo en pisar suelo norcoreano cuando lo visitó hace siete años.

Getty Images: Donald Trump y Kim Jong recorrieron la zona desmilitarizada de la frontera entre las Coreas en 2019.

El comentario mordaz de Trump sobre Corea del Sur en su publicación en redes sociales pareció insinuar una posible frustración con Seúl por negarse a realizar contribuciones militares o logísticas directas a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

También ha expresado su descontento con otros aliados por su renuencia a involucrarse en el conflicto, entre ellos Japón, Francia y Reino Unido.

La decisión de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur no carece de precedentes.

Él mismo suspendió por completo los ejercicios en 2018, durante las negociaciones de desnuclearización con Kim.

Los ejercicios se redujeron nuevamente en 2020 durante la pandemia de covid-19.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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