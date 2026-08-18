Apple alerta a usuarios en más de 110 países por posibles ataques de spyware

Apple envió alertas de seguridad sobre posibles ataques de spyware mercenario a usuarios ubicados en más de 110 países. El alcance geográfico de esta ronda de avisos es enorme, aunque la compañía no ha revelado cuántas personas recibieron exactamente la advertencia.

Apple alerta sobre posibles ataques de spyware

La notificación no apunta a un virus común ni a una aplicación molesta que llena el iPhone de publicidad. Apple habla de ataques de spyware mercenario, una categoría reservada para campañas de vigilancia muy sofisticadas y dirigidas contra individuos concretos.

Este tipo de software espía suele estar diseñado para entrar en un teléfono sin que el propietario note nada. Una vez dentro, puede intentar acceder a mensajes, fotos, llamadas, micrófonos, cámaras, archivos y otros datos sensibles. No es el típico problema que se resuelve cerrando una pestaña sospechosa o borrando una app que se instaló por error.

Apple explicó que sus alertas tienen un nivel alto de confianza y se activan cuando detecta señales compatibles con un ataque dirigido. La empresa evita atribuir cada caso a un grupo específico, a un gobierno o a una región determinada, precisamente porque revelar demasiados detalles podría ayudar a los responsables a modificar sus técnicas.

La noticia llama la atención por la escala de la alerta. Que haya usuarios notificados en 110 países deja claro que la vigilancia digital ya no es un asunto lejano asociado únicamente a políticos, periodistas de alto perfil o activistas muy conocidos. Las campañas de spyware avanzado pueden afectar a personas que manejan información sensible, trabajan en sectores estratégicos, investigan temas delicados o se mueven en contextos de alto riesgo.

Aun así, recibir una alerta no confirma que un iPhone haya sido completamente comprometido. Apple indica que se trata de una advertencia sobre un posible intento de ataque dirigido. Es una diferencia importante, aunque no le resta gravedad al mensaje. Si la compañía detecta indicios, conviene tomárselo en serio y actuar con calma.

Las alertas de Apple no son algo nuevo

Aunque la nueva oleada ha generado preocupación por su alcance, Apple lleva años enviando este tipo de advertencias. La compañía comenzó a emitir sus notificaciones de amenazas a finales de 2021 y asegura que lo hace varias veces al año cuando identifica campañas compatibles con spyware mercenario.

Desde el lanzamiento de este sistema, Apple afirma haber avisado a usuarios en más de 150 países. La ronda más reciente cubrió 110 países, una cifra que ilustra hasta qué punto estas operaciones pueden tener una presencia internacional.

La empresa también ha hecho más visibles estas notificaciones. Si alguien es identificado como posible objetivo, el aviso puede aparecer directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone y dentro de Ajustes. Apple también envía un correo electrónico a las direcciones vinculadas con la cuenta del usuario y muestra un aviso destacado al iniciar sesión en la página de la cuenta de Apple.

Ese despliegue importa porque reduce la posibilidad de que un mensaje serio quede perdido entre decenas de correos o notificaciones. En un mundo donde abundan los intentos de phishing, ver una advertencia de seguridad dentro del propio sistema del iPhone ofrece un canal más fiable para verificar que la alerta es real.

Qué hacer si aparece una amenaza en tu iPhone

Lo primero es no entrar en pánico y tampoco ignorar la notificación. Una alerta auténtica de Apple no debería pedir que descargues una app desconocida, instales un perfil de configuración extraño o compartas tu contraseña en una web enlazada desde un mensaje. Esos comportamientos son una señal clásica de fraude.

Las advertencias legítimas se pueden comprobar desde los canales oficiales de Apple. La notificación debe estar visible en el dispositivo y en la cuenta de Apple al iniciar sesión. Los correos asociados a estos avisos proceden de threat-notifications@email.apple.com, pero incluso en ese caso vale la pena verificar el estado de la cuenta directamente desde la web oficial, sin seguir enlaces dudosos.

También resulta recomendable mantener iOS actualizado, usar una contraseña sólida para la cuenta de Apple y tener activada la autenticación de doble factor. Estas medidas no convierten un dispositivo en una fortaleza invencible, aunque sí reducen la exposición ante numerosos ataques cotidianos.

Para usuarios con un perfil de riesgo elevado, Apple cuenta además con el Modo Aislamiento, una función que limita determinadas capacidades del dispositivo para reducir la superficie de ataque. No es una opción necesaria para la mayoría de personas, pero puede ser relevante para periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios, investigadores y profesionales que trabajan con información especialmente delicada.

La lectura final no debería ser alarmista. La alerta masiva por países demuestra que Apple está detectando y comunicando amenazas complejas de forma periódica. Al mismo tiempo, recuerda algo muy actual. La seguridad del smartphone ya no depende solo de evitar enlaces sospechosos, también exige prestar atención a las señales que llegan directamente desde el propio sistema.

Sigue leyendo:

• Dejar el Bluetooth siempre activado en tu celular es más peligroso de lo que crees

• Apple premia con $100,000 a hacker por encontrar falla de seguridad en sus equipos

• Los Iphones ahora podrán bloquearse contra un ataque hacker