Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 18 de agosto

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un martes con cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:16 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:37 h. En total tendremos 13 horas de luz solar durante este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 91 grados Fahrenheit (21 y 33 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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