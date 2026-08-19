Terremoto en Colombia deja pérdidas por $9,500 millones de dólares

El potente terremoto de magnitud 7.4 que destruyó parte del oeste de Colombia y mató a cientos de personas dejó pérdidas económicas equivalentes a unos $9,570 millones de dólares, según una estimación preliminar proporcionada por el presidente Abelardo de la Espriella, que se basó en un estudio del banco BBVA. Este calculó que los daños materiales directos se situarán entre 6,378 y 9,567 millones de dólares.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones“, dijo De la Espriella. El movimiento telúrico derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, que hasta ahora deja 304 muertos y 4,548 heridos.

El presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona, dio a conocer el estudio del banco, señalando que la tragedia ha tenido “un impacto muy significativo” a nivel de infraestructuras y vivienda, pero algo “más moderado” en la actividad económica. Por ello, previó que la actividad se recupere en un período de entre seis y nueve meses, aunque las regiones afectadas podrían sufrir una caída de hasta el 4 por ciento del PIB.

Ayuda internacional

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia. El mismo BBVA anunció esta jornada un aporte de 2 millones de euros. La semana pasada, el presidente De la Espriella había adelantado su intención de declarar la emergencia económica para canalizar las ayudas con mayor celeridad y avanzó su pretensión de lanzar un plan de reconstrucción.

Además, el fin de semana el mandatario pidió a Estados Unidos la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, escribió en X (Twitter) el mandatario. También dijo que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para la negociación arancelaria.