Cómo mantener tu hogar seguro y qué hacer en una emergencia





Consejos de expertos para incendios, inundaciones y tormentas

By Jennifer Cook

Puede empezar con algo pequeño: un goteo leve en el sótano, un incendio forestal a lo lejos o una tormenta que parece un poco más fuerte que la anterior. De repente, te enfrentas a daños graves: un sótano inundado, una orden de evacuación o un árbol que cae sobre tu casa.

El clima extremo está haciendo que estos eventos sean más comunes, mientras que los problemas cotidianos, como las tuberías con fugas y los electrodomésticos defectuosos, no desaparecen. Y las consecuencias pueden ser costosas. Tan solo una pulgada de agua puede causar $25,000 en daños en una casa de tamaño promedio. También están los incendios en viviendas: Entre 2019 y 2023, se reportaron más de 300,000, según la National Fire Protection Association (NFPA).

Lo que hagas primero importa. Aquí encontrarás consejos de expertos sobre cómo responder a una emergencia en casa y, tal vez, prevenir la próxima.

Viento

Casi 1 de cada 5 casas en EE. UU. corre un alto riesgo de sufrir vientos con fuerza de huracán. Los vientos fuertes de 55 a 73 mph pueden arrancar las tejas y el revestimiento exterior, y sacar árboles de raíz.

Problema: Un árbol golpea tu casa.

Qué hacer: Te despiertas al oír un fuerte golpe o llegas a casa y encuentras un árbol inclinado contra el techo. Primero, verifica que todos estén a salvo: ¿Alguien resultó herido? ¿El árbol derribó alguna línea eléctrica? Si hay cables caídos, comunícate con tu compañía eléctrica para que corte la energía.

Después, revisa el techo, las ventanas, el revestimiento exterior y las paredes para detectar daños estructurales o causados por el agua, recomienda el doctor Ian Giammanco, PhD, meteorólogo del Insurance Institute for Business and Home Safety. Si los daños son extensos, comunícate con tu agente de seguros para que te recomiende un contratista de tu zona que pueda retirar el árbol y colocar cubiertas temporales, como lonas, para impedir que entren animales y agua de lluvia mientras se hacen reparaciones permanentes.

Luego, documenta los daños. Activa los servicios de ubicación en tu smartphone y toma fotos por dentro y por fuera. Casi nunca es seguro subir al techo para inspeccionarlo. Puedes tomar fotos desde el piso superior de la casa de un vecino o, si tienes un dron, hacerlo volar para tomar imágenes.

Cómo prevenirlo: Antes de la temporada de tormentas, contrata un servicio de árboles para retirar las ramas muertas, podar las que cuelgan sobre el techo y reducir la densidad de la copa de las especies que pueden quebrarse con vientos fuertes, como los perales Bradford y ciertos arces. Un arborista puede determinar si algún árbol representa un peligro y debe retirarse por completo.

Antes de plantar árboles nuevos, toma en cuenta el tamaño que alcanzarán cuando crezcan por completo. Así podrás asegurarte de que no queden demasiado cerca de tu casa, garaje o tuberías subterráneas que sus raíces podrían dañar.

Problema: El techo o el revestimiento exterior se dañan.

Qué hacer: Después de que pasa una tormenta, los daños no siempre son evidentes. Sigue los pasos de la sección anterior para identificarlos y documentarlos. Revisa si el aislamiento está mojado y si hay manchas o goteos a lo largo de las cerchas del techo —la estructura que forma la parte más alta—, así como en clósets, cuartos de almacenamiento y alrededor de las luces empotradas. “El agua casi nunca aparece en el mismo lugar por donde entra a una estructura”, dice Paul Watrous, presidente de la National Roof Certification and Inspection Association (NRCIA). Al revisar el revestimiento exterior, busca paneles que se muevan con el viento, sofitos hundidos en revestimientos de vinilo, o grietas, sujetadores dañados y paneles sueltos o caídos en revestimientos de fibrocemento.

Cómo prevenirlo: Pídele a un contratista de revestimientos que revise los paneles sueltos y que los repare o reemplace. El mantenimiento regular puede ayudar a que tu techo resista mejor los daños causados por las tormentas. Mantén las canaletas y el techo libres de hojas, tierra y otros residuos, ya que pueden hacer que el agua se meta debajo del material del techo y cause filtraciones. Si notas gránulos de las tejas en el suelo alrededor del perímetro de tu casa, tal vez sea hora de hacer una inspección del techo. Una inspección LeakFree de la NRCIA ($495; nrcia.org) puede darte una idea de su estado. Antes de una tormenta, siempre asegura los muebles de exterior o mételos a la casa para evitar que salgan volando.

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Agua

El 90% de los desastres naturales en EE. UU. involucran inundaciones. “Si llueve en tu casa, tu casa se puede inundar”, dice Mark Friedlander, del Insurance Information Institute. Los electrodomésticos defectuosos y las tuberías congeladas también pueden causar daños extensos por agua.

Problema: El agua de una tormenta llena el sótano, el espacio debajo de la casa o el nivel más bajo de tu vivienda.

Qué hacer: Tal vez puedas aspirar unas cuantas pulgadas de agua con una aspiradora para líquidos y sólidos. No entres al sótano si los tomacorrientes o los cables eléctricos están bajo el agua. Corta la electricidad desde el panel; la Federal Emergency Management Agency recomienda apagar primero los circuitos individuales. Si tienes una caldera de gas o un calentador de agua a gas, apágalo o comunícate con tu compañía de gas para saber cómo proceder. Recuerda que el agua de una inundación puede contener contaminantes que podrían quedarse en tu casa cuando el agua baje.

Cómo prevenirlo: Empieza por rellenar los agujeros pequeños en los cimientos con mortero y sellador para mampostería, o con cemento hidráulico; contrata a un profesional para reparar los agujeros más grandes. Después, “presta mucha atención a la pendiente del terreno alrededor de tu casa”, dice Giammanco. “¿Hacia dónde corre el agua?” Instalar un drenaje francés —una zanja llena de grava con una tubería perforada— puede ayudar a desviar el agua lejos de la casa. Considera instalar una bomba de sumidero con batería de respaldo cerca de los equipos mecánicos del sótano.

Para evitar que las aguas residuales regresen a tu casa durante una tormenta, un plomero con licencia puede instalar un sistema para prevenir el reflujo del alcantarillado. Este permite que las aguas residuales salgan, pero evita que vuelvan a entrar a la casa. Considera agregar una cobertura adicional a tu seguro para daños por retorno de agua y desbordamiento de la bomba de sumidero. Si se aproxima un huracán, apilar sacos de arena puede ayudar a desviar el agua lejos de tu casa.

Problema: Tu calentador de agua o un electrodoméstico tiene una fuga.

Qué hacer: Si el calentador de agua tiene una fuga, corta el suministro de gas o electricidad y cierra la válvula de agua fría. Conecta una manguera al tanque para drenar el agua restante. Si la lavadora es la causa, “lo mejor es apagarla o desconectar el interruptor correspondiente en el panel eléctrico para detener la bomba de la máquina”, dice Mike Winkeljohn, gerente regional sénior de operaciones de HomeServe, una empresa de servicios de reparación para emergencias en el hogar. Haz lo mismo si el lavavajillas tiene una fuga. Usa un trapeador y toallas para limpiar el agua. Luego, enciende ventiladores para secar el área y evitar la formación de moho. Si hay mucha agua, llama a una empresa especializada en reparar daños causados por el agua.

Cómo prevenirlo: Asegúrate de que el calentador de agua tenga debajo una bandeja de drenaje con una salida conectada a una tubería que dirija las fugas hacia una bomba de sumidero o un sistema de drenaje. Coloca detectores de fugas, como los de X-Sense, encima o cerca de los electrodomésticos y el calentador de agua, y contrólalos desde tu smartphone.

Problema: Se rompe una tubería.

Qué hacer: Cierra la válvula principal de agua y abre los grifos para aliviar la presión. Sigue los pasos de limpieza de la sección “Tu calentador de agua o un electrodoméstico tiene una fuga”, arriba.

Cómo prevenirlo: Si vas a estar fuera de casa por un tiempo, cierra el suministro de agua y deja abiertos algunos grifos. Abre las puertas de los gabinetes debajo de los lavabos para que el aire más cálido llegue a las tuberías. Desconecta las mangueras exteriores para evitar que se congelen y aísla las tuberías expuestas en espacios fríos. Pídele a un plomero que instale un sensor de detección de fugas en la tubería principal de agua para que te avise si hay algún problema.

Mantén seco el sótano

Illustration: Anthony Calvert

Reduce los riesgos de inundación:

• Aísla las tuberías expuestas en las paredes exteriores para ayudar a evitar que se congelen y revienten.

• Mueve la lavadora, la secadora y el calentador de agua, o elévalos por encima de los niveles probables de inundación.

• Instala una bomba de sumidero con batería de respaldo para que funcione incluso durante los cortes de electricidad.

Incendios

Los incendios en el hogar pueden ser una combinación mortal de calor intenso, gases tóxicos y humo negro y espeso, y pueden propagarse con una rapidez increíble. Los incendios de Los Ángeles de 2025 también demostraron que los incendios forestales pueden arrasar ciudades, no solo bosques.

Problema: Hay un incendio dentro de tu casa.

Qué hacer: La gran mayoría de los incendios en el hogar comienzan al cocinar. Si se prende fuego una sartén, cúbrela con una tapa para sofocar las llamas, apaga la estufa y déjala tapada hasta que se enfríe por completo. Si el incendio está dentro de un horno o un microondas, mantén la puerta cerrada y apaga el aparato. Si es un microondas, también desenchúfalo. Si el fuego no se apaga, puedes intentar usar un extintor de incendios (consulta “Elementos esenciales de seguridad contra incendios”, más abajo). Pero si las llamas no disminuyen de inmediato, suelta el extintor, sal de la casa y llama al 911.

Cómo prevenirlo: Vigila siempre lo que tienes en la estufa, especialmente cuando frías alimentos o cocines con aceite o grasa. “Mantén cualquier objeto que pueda quemarse, como los paños de cocina y los guantes para horno, al menos a 3 pies del área de cocción”, dice Susan McKelvey, de la NFPA. Nunca coloques metal ni papel de aluminio dentro de un horno de microondas.

Para reducir el riesgo de incendios causados por la calefacción, haz que un profesional calificado inspeccione tu sistema de calefacción una vez al año. Mantén los materiales inflamables al menos a 3 pies de las fuentes de calor, incluidos los calentadores portátiles. También debes apagarlos antes de salir de la habitación. Conecta los electrodomésticos grandes directamente a los tomacorrientes de pared en vez de usar extensiones eléctricas. Asegúrate también de que los cables eléctricos no crucen las entradas ni pasen por debajo de las alfombras. Considera instalar sensores del Internet de las Cosas (IoT) en los tomacorrientes, como Ting IoT de Whisker Labs. Estos dispositivos detectan arcos eléctricos, una señal que precede a la mayoría de los incendios eléctricos.

Para evitar que las baterías de iones de litio se sobrecalienten y provoquen incendios, no cargues los dispositivos electrónicos durante la noche y usa solamente los cargadores indicados por el fabricante. Coloca detectores de humo en todos los pisos de tu casa, incluido el sótano, revísalos cada mes y reemplázalos cada 10 años.

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Problema: Se acerca un incendio urbano o forestal

.Qué hacer: Si el incendio está cerca, asegúrate de que los suministros de emergencia (consulta “Tu kit para estar listo ante cualquier situación”, más abajo) estén en tu auto, que debe tener por lo menos medio tanque de gasolina. CalFire, una agencia estatal que brinda servicios de protección contra incendios y emergencias en 38 de los 58 condados de California, también recomienda tomar estas medidas:

• Mete a la casa los objetos inflamables, como los muebles de patio, los botes de basura y los tapetes de entrada.

• Cierra todas las ventanas y puertas.

• Lleva al centro de cada habitación cualquier objeto que pueda quemarse fácilmente.

• Cierra el suministro de gas en el medidor y apaga las llamas piloto.

• Apaga el aire acondicionado o la calefacción.

• Cierra los tanques de propano y aleja de la casa los equipos para asar que funcionan con propano.

• Conecta las mangueras de jardín a los grifos para que los bomberos puedan usarlas, pero no dejes encendidos los aspersores.

• Deja una escalera afuera para que los bomberos puedan subir al techo.

• Deja encendidas las luces interiores y exteriores para que tu casa sea visible.

Cómo prevenirlo: Infórmate sobre lo que exigen las leyes locales y estatales para prevenir incendios forestales. Limpia con regularidad los residuos del techo, las canaletas y los bajantes de agua, así como los que se acumulen debajo de las terrazas, incluidos los objetos guardados allí. Mantén un área de al menos 5 pies alrededor de tu casa libre de árboles muertos, plantas, cercas inflamables y senderos hechos con materiales combustibles. También considera reemplazarlos por superficies resistentes al fuego, como grava, adoquines o concreto.

Las brasas que vuelan hacen que muchas casas se incendien, dice Giammanco. Evita que entren: Instala una malla de acero de ⅛ de pulgada o más fina sobre las rejillas de ventilación de los áticos y los espacios debajo de la casa. Consulta el Wildfire Action Plan de CalFire para ver más recomendaciones.

Elementos esenciales de seguridad contra incendios

Illustration: Anthony Calvert

La forma correcta de usar un extintor

Consigue un extintor multipropósito —a menudo identificado como “BC” o “ABC”— que esté certificado por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional.

• Jala el pasador. Sostén el extintor con la boquilla apuntando en dirección opuesta a ti y libera el mecanismo de seguridad.

• Apunta hacia abajo. Dirige el extintor hacia la base del fuego, no hacia las llamas.

• Aprieta la palanca lenta y uniformemente.

• Mueve la boquilla de lado a lado. (Consulta la ilustración de arriba como referencia).

Tu kit para estar listo ante cualquier situación

Illustration: Anthony Calvert

Mantén estos artículos esenciales a la mano en caso de un corte de electricidad o si necesitas evacuar.

Agua y alimentos. Reserva un galón de agua por persona al día —además de agua para las mascotas—, alimentos que no necesiten refrigeración, como productos enlatados y barras de refrigerio, y un abrelatas. Prepárate con suministros para tres días si necesitas evacuar o para dos semanas si te quedarás en casa.

Medicamentos y artículos básicos de higiene. Si necesitas salir de casa, lleva un botiquín de primeros auxilios, medicamentos recetados para siete días, equipo médico —como aparatos auditivos, anteojos recetados y una máquina CPAP—, medicamentos sin receta —como analgésicos— y artículos de higiene personal, como jabón y cepillo de dientes.

Dispositivos electrónicos. No olvides los cargadores portátiles. Las baterías de respaldo y los paquetes de baterías recargables también son útiles. Lleva una linterna con baterías adicionales que funcionen y un radio de baterías o de manivela —de ser posible, un NOAA Weather Radio con alerta sonora—. Algunos radios tienen linternas integradas y puertos o cables de carga USB.

Documentos personales y dinero. Necesitarás copias de los pasaportes, actas de nacimiento, la escritura o el contrato de alquiler de tu casa y las pólizas de seguro. También lleva un comprobante de domicilio, contactos de emergencia, una lista de medicamentos y la información médica pertinente, mapas locales, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de julio/agosto de 2026 de la revista Consumer Reports.

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