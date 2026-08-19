Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 19 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 19 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 16.95 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.65 y 16.65 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 16.95 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.81 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de operaciones. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Luego de mantener la jornada previa al alza, hoy se promedió a 444.65 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 58.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 16.95 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.81 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 444.65 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.75 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.