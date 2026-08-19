Madre de Florida es arrestada tras arrojar cera caliente sobre sus hijas y provocar un incendio en su casa

Una madre de Miami, Florida, fue arrestada después de que investigadores encontraran videos publicados en su cuenta de Instagram en los que presuntamente aparece arrojando cera caliente sobre sus dos hijas pequeñas y provocando posteriormente un incendio en la cocina de la vivienda.

Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, fue detenida el lunes y enfrenta un cargo de incendio provocado en primer grado, dos cargos de negligencia infantil y uno de abuso infantil, de acuerdo con documentos judiciales citados en el caso.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el área de 95 SW Avenue, en Miami.

Según la denuncia, Campos-Sánchez publicó el domingo un video en su cuenta personal de Instagram en el que utilizaba velas encendidas para dejar caer cera caliente sobre su propia pierna. Posteriormente, habría hecho lo mismo sobre las manos de sus hijas, de 6 y 3 años.

En la grabación, la mujer les habría dicho en español a las niñas que “no tuvieran miedo”.

Los investigadores también encontraron otro video en el que Campos-Sánchez aparece utilizando una máscara, mientras bailaba en la cocina y sostenía un encendedor.

La niña de 6 años relató lo ocurrido

La hija mayor fue entrevistada por los investigadores y proporcionó detalles sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

De acuerdo con los documentos judiciales, la niña dijo que su madre había arrojado sobre ella, su hermana y sobre sí misma lo que describió como “agua caliente” o “agua” procedente de las velas.

La menor también habría contado a un detective de la unidad de incendios provocados que ella y su hermana observaron cómo su madre quemaba una camiseta.

La prenda habría iniciado el incendio mientras las dos niñas permanecían dentro de la casa.

Según los documentos, la menor no presentaba lesiones visibles relacionadas con el incidente.

La niña también relató que su madre lanzó un vaso de vidrio al suelo mientras bailaba y que posteriormente las llamas fueron apagadas con un recipiente con agua.

Los investigadores encontraron en la vivienda elementos que, según la denuncia, estarían relacionados con el incidente, entre ellos la máscara plateada que habría utilizado Campos-Sánchez, un líquido inflamable y un encendedor.

El esposo había advertido sobre la situación familiar

La investigación también reveló que Campos-Sánchez y su esposo, Yusniel Cue, atravesaban problemas matrimoniales.

De acuerdo con la denuncia por incendio, Cue había permanecido durante aproximadamente una semana en la casa de sus padres antes del incidente.

El hombre dijo a los investigadores que su esposa había intentado suicidarse anteriormente y que él había contactado a las autoridades durante los días previos porque estaba preocupado por la seguridad de sus hijas.

Cue aseguró además que no había podido llevarse a las niñas de la vivienda.

El esposo se enteró de los videos publicados en Instagram después de recibir una llamada de una amiga de Campos-Sánchez.

Posteriormente, tomó la custodia de las dos niñas mientras la madre era trasladada a un hospital.

La acusada fue sometida a una evaluación de salud mental

Campos-Sánchez no fue interrogada inmediatamente por los investigadores debido a que se encontraba sedada y bajo una medida conocida como Baker Act, según la denuncia.

La legislación de Florida permite, bajo determinadas circunstancias, la evaluación y hospitalización involuntaria de una persona cuando existe una emergencia relacionada con su salud mental y se considera que puede representar un peligro para sí misma o para otras personas.

Las autoridades no han indicado públicamente un diagnóstico de la mujer.

Campos-Sánchez fue acusada formalmente de incendio provocado en primer grado, dos cargos de negligencia infantil y un cargo de abuso infantil.

La mujer se declaró no culpable y renunció a su comparecencia de lectura de cargos, según documentos judiciales. También solicitó que su caso sea sometido a un juicio con jurado.

Está previsto que comparezca nuevamente ante un tribunal el viernes para una audiencia relacionada con su detención preventiva.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de lesiones físicas graves sufridas por las niñas como consecuencia del incendio o de la exposición a la cera caliente.

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