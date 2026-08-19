Niño de 2 años llevó a su colegio en Argentina 71 envoltorios con cocaína que pertenecían a su madre

Un niño de dos años llegó a un Centro de Cuidado Infantil del barrio Ampliación Cabildo, en la ciudad de Córdoba, con un modenero que contenía 71 envoltorios de cocaína, según confirmaron las pruebas realizadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El episodio fue descubierto por una maestra y derivó en la detención de la madre del menor y, posteriormente, de su padre.

El hecho ocurrió el martes, cuando la mujer llevó al plantel a sus dos hijos, un niño de dos años y una niña de tres. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, en algún momento el pequeño comenzó a manipular el monedero de color rosa.

Una de las maestras advirtió que el niño intentaba abrirlo. Al revisar su contenido, encontró numerosos pequeños envoltorios transparentes con una sustancia blanca y dio aviso a las autoridades del establecimiento y posteriormente a la Policía.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó una prueba sobre la sustancia y confirmó que se trataba de cocaína. En total fueron contabilizados 71 envoltorios, ya fraccionados, un elemento que forma parte de la investigación para determinar el origen y el destino de la droga.

Las docentes se negaron a entregar el monedero cuando la madre regresó al establecimiento y reclamó que se lo devolvieran. Según las versiones publicadas, la mujer habría insistido en recuperar el objeto y posteriormente se retiró.

Más tarde regresó al lugar para buscar a su hija de tres años. Para ese momento, la Policía ya había intervenido y la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

La investigación avanzó este miércoles con un allanamiento realizado por la FPA, en donde fue detenido un hombre de 22 años, identificado como el padre de los dos niños.

Según informó la Justicia, el hombre quedó vinculado a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor.

De esta manera, ambos padres quedaron detenidos mientras la investigación busca establecer el origen de la cocaína, el papel que habría tenido cada uno y si existen otras personas involucradas en la presunta comercialización.

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