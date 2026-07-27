Niño de 2 años sobrevive a una sobredosis de cocaína en un Airbnb de Nueva Jersey; un paramédico fue arrestado

Un niño de dos años fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una sobredosis de cocaína en una vivienda alquilada a través de Airbnb en Wildwood, Nueva Jersey. El menor logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, mientras que el hombre que estaba a cargo de cuidarlo fue arrestado y enfrenta varios cargos penales.

Las autoridades identificaron al acusado como Alexander T. Moles, de 39 años, quien, según la investigación, debía supervisar al niño y a otros menores mientras la madre del pequeño se duchaba antes de abandonar la propiedad el lunes por la mañana.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, cuando la madre salió del baño observó que su hijo estaba somnoliento y presentaba dificultades para respirar.

El niño respondió al tratamiento con naloxona

Según la investigación, Moles decidió trasladar al menor en su vehículo hacia un hospital local y, durante el trayecto, llamó a la madre para preguntarle si era conveniente dejar que el niño se durmiera.

La mujer respondió que no era seguro y alertó de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron al inmueble ubicado en la intersección de las avenidas 21 y New Jersey.

Ante los primeros respondientes, Moles aseguró que creía que el menor había ingerido analgésicos.

Los equipos médicos administraron dos dosis de naloxona por vía nasal para revertir los efectos de la intoxicación. El niño respondió favorablemente al tratamiento y posteriormente fue trasladado al Cooper University Cape Regional Hospital, donde los análisis de sangre confirmaron la presencia de cocaína en su organismo.

Hallan presuntas drogas y objetos relacionados en la vivienda

Como parte de la investigación, las autoridades registraron la propiedad alquilada y encontraron una pastilla parcialmente consumida de color naranja y blanco, varios envoltorios de aluminio identificados como tapentadol hydrochloride, una bolsa plástica transparente con una sustancia blanca y varios tubos cortos, presuntamente utilizados para el consumo de drogas.

El tapentadol es un analgésico opioide de prescripción utilizado para tratar dolor crónico y neuropático. Las autoridades señalaron que esta sustancia puede ser utilizada de forma indebida en combinación con otras drogas.

La Fiscalía del Condado de Cape May informó que Moles, quien trabaja como técnico en emergencias médicas para el Departamento de Bomberos de Paterson, fue arrestado el martes.

El hombre enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de cocaína, posesión de parafernalia para drogas y posesión ilegal de medicamentos de prescripción.

Tras una audiencia de detención celebrada el viernes, fue liberado bajo condiciones mientras continúa el proceso judicial.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Las autoridades no han informado cómo tuvo acceso el niño a la cocaína ni si se presentarán cargos adicionales conforme avance la investigación.

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