Madre arrestada en Florida tras muerte de sus dos hijas en Texas: niñas tenían cocaína en sus sistemas

Una mujer de Florida fue arrestada en relación con la muerte de sus dos pequeñas hijas, quienes fallecieron ahogadas en Texas y posteriormente fueron halladas con cocaína en sus sistemas, informaron las autoridades.

Laura Nicholson, de 23 años, fue detenida el lunes en Fort Myers, Florida, luego de que investigadores del condado de Harris emitieran cargos en su contra por dos delitos de lesiones a un menor. El caso se remonta al 11 de febrero, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris respondieron a una vivienda en Katy, Texas, tras reportes sobre el ahogamiento de dos niñas de 2 y 3 años.

Las menores murieron ese mismo día, pero el caso tomó un giro más complejo cuando las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de cocaína en sus organismos, según Fox News.

Las autoridades investigan cómo las niñas estuvieron expuestas a cocaína

Hasta el momento, las autoridades no han explicado cómo las menores estuvieron expuestas a la droga ni si consideran que la sustancia fue ingerida accidentalmente o como resultado de negligencia.

Tampoco se ha precisado cuándo los resultados toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína ni cuáles fueron las evidencias específicas que llevaron a presentar cargos contra Nicholson casi tres meses después de las muertes.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el Equipo de Captura de Criminales Violentos coordinó esfuerzos con la Fuerza Regional de Tareas para Fugitivos del Caribe para localizar a la sospechosa en Florida.

Nicholson fue encontrada en un centro local de tratamiento de salud mental en Fort Myers y arrestada sin incidentes por miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, quienes también forman parte de la Fuerza de Tareas de Alguaciles de Estados Unidos.

El caso sigue bajo investigación

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, destacó la cooperación entre distintas agencias para lograr la captura.

“Este arresto resalta la sólida colaboración entre la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y agencias policiales de todo el país”, señaló en un comunicado.

Por su parte, el sheriff del condado de Harris, Ed González, lamentó la muerte de las menores al anunciar la detención de Nicholson.

“Estamos profundamente entristecidos por las trágicas muertes de dos niñas pequeñas — hermanas — en nuestra comunidad. Que descansen en paz”, escribió en la red social X.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y no descartaron que otras personas puedan enfrentar cargos en el futuro. Tampoco se ha informado cuándo Nicholson será extraditada a Texas para responder ante la justicia.

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