Trump reconoce estar intranquilo tras descubrir que Corea del Norte posee 57 armas nucleares

Durante un evento efectuado en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump externó su sorpresa tras haber descubierto que 57 poderosas armas nucleares están en poder del líder norcoreano Kim Jong Un.

“El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debieron haberlo permitido; si yo fuera presidente, no lo habría permitido. Pero él las tiene”, mencionó.

A partir de dicha declaración, pudiera justificarse la orden girada por el republicano de 80 años el fin de semana a Pete Hegseth, secretario de Defensa, solicitándole disminuir la cantidad de ejercicios militares realizados de manera conjunta con Corea del Sur.

Donald Trump prefiere continuar cultivando una buena relación con Kim Jong Un que tenerlo como enemigo en un conflicto bélico. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Aunque desde años esas maniobras de defensa se llevan a cabo, tanto en primavera como en verano, con el objetivo de ayudar a reforzar la alianza entre los dos países y a combatir las amenazas regionales, en esta ocasión optó por evitar poner intranquilo al norcoreano Kim Jong Un, esto a sabiendas de que el arsenal estadounidense de misiles defensivos se encuentra bastante mermado tras echar mano de dichos dispositivos durante medio año en la guerra sostenida con Irán.

“Estos ejercicios no solo son costosos, y gran parte de esos costos los paga Estados Unidos (¡como de costumbre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido una amenaza y ha sido respetuoso”, indicó Trump en su publicación.

Durante su primera etapa al frente de la Casa Blanca, para intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana, Trump se reunió en tres ocasiones con Kim. No obstante, las negociaciones terminaron sin acuerdo, en gran parte porque el magnate neoyorquino consideró que la propuesta de Pionyang se quedaba muy corta.

El punto controversial es que después Joe Biden ya no retomó las conversaciones y el líder norcoreano terminó aliándose con Rusia, situación que lo hizo militarmente más fuerte.

Por ello, Donald Trump reconoció tener contemplada en su agenda de trabajo sostener una reunión con Kim Jong Un antes de que concluya el año.

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