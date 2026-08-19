Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo

El cantante, productor y empresario puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido mundialmente como Wisin, sorprendió a la industria del entretenimiento al anunciar el lanzamiento oficial de la Universidad del Perreo (UDP). Se trata de un proyecto enfocado en el estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón y la cultura urbana que trasformó la música latina a nivel global.

A través de sus redes sociales, “El Sobreviviente” reflexionó sobre el impacto sociocultural que ha tenido el género tras más de treinta años de trayectoria. “Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, afirmó el pionero del movimiento.

Se acabó la espera.??

UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. pic.twitter.com/y0E5oe3VQ7 — W (@wisin) August 17, 2026

La nueva institución, que adoptó el lema “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”, tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico —municipio natal del artista y cuna fundamental en sus inicios musicales—.

Según la propuesta inicial, la iniciativa abordará el perreo como una disciplina ligada al arte, la cultura y la investigación académica, ofreciendo espacios de estudio e integrando programas de intercambio y becas orientados a estudiantes de diversas partes del mundo.

Entre las cátedras proyectadas se destacan materias dedicadas al análisis del movimiento como Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow. Wisin enfatizó que asume esta iniciativa con la meta de “proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre” y otorgarle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece”.

Aunque la plataforma web oficial de la institución ya habilitó la opción de realizar preadmisiones, los detalles específicos sobre requisitos, planes de estudio exhaustivos y fechas definitivas de inicio de clases se revelarán progresivamente en las próximas semanas. Con este anuncio, el exintegrante del icónico dúo Wisin & Yandel busca trascender las tarimas para dejar una huella educativa en la cultura popular caribeña e internacional.

Seguir leyendo:

· Video: Así es el lujoso yate en el que Wisin pasó Navidad en compañía de su bella esposa

· “Todos los días lloraba”: Wisin revela el aprendizaje que le dejó la muerte de su hija Victoria

· Wisin y su esposa comparten fotos de su hijo Daniel a casi cinco meses de su nacimiento